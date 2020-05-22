Cemal Kaşıkçı’nın oğlu, babasının katillerini affetti

SUUDİ ARABİSTAN - Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının katillerini affettiklerini belirtti. Salah Kaşıkçı, “Mübarek ayın bu mübarek gecesinde Allah’ın sözünü hatırlarız: Eğer bir kişi affederse ve barışırsa, ödülü Allah'tan alır. Bu nedenle, Şehit Cemal Kaşıkçı’nın oğulları olarak biz, babamızı öldürenleri affettiğimizi duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KİMSE KATİLLERİ AFFETME HAKKINA SAHİP DEĞİL’ Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kimse katilleri affetme hakkına sahip değil” dedi. Hatice Cengiz, “Cemal Kaşıkçı, hepimizden büyük uluslararası bir sembol oldu, sevildi ve saygı duyuldu. Bu iğrenç cinayetin sınırları yoktur ve kimsenin katillerini affetme hakkı yoktur. Cemal için adaleti sağlayana dek durmayacağız” dedi.