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Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin töreni için Erbil'de.

Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin töreni için Erbil'de.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:22
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Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü

IRAK - Erbil Havalimanı'nda Neçirvan Barzani tarafından törenle karşılanan Çavuşoğlu ardından Barzani ikili görüşme gerçekleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluIrak Kürt Bölgesel Yönetimi
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