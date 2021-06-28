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Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

28 Haziran 2021 Pazartesi 15:52
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Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

İTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısında DEAŞ'la etkin mücadele için görüşlerimizi paylaştık. Bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütünden yararlanmanın yanlışlığına, PKK/YPG’nin bölgedeki terör eylemlerine dikkat çektik” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 28.06.2021 15:53
Anahtar Kelimeler:
DEAŞla Mücadele Uluslararası KoalisyonuDışişleri Bakanları ToplantısıBakan Çavuşoğlu
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