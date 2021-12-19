Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

PAKİSTAN (DHA)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı ‘Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi’ Toplantısı için bulunduğu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan’da Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan’da Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
PAKİSTAN (DHA)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı ‘Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi’ Toplantısı için bulunduğu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
DHA