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Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan’da Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

19 Aralık 2021 Pazar 12:24
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Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

PAKİSTAN (DHA) 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı ‘Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi’ Toplantısı için bulunduğu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluCeyhun BayramovPakistan
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