Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Koronovirüs Önlemleri ile Faruk Kırlı&Ayşenur Özsankur’dan Çini Sergisi
Çini Sergisi
"Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor"
"Maskesiz spor yapmak yayılan virüs...
'Uçan tabut' kuşlara yuva oldu
'Uçan tabut' kuşlara yuva oldu
Covid-19’a yakalanmadan yaz tatili nasıl yapılır?
Covid-19’a yakalanmadan yaz tatili nasıl...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cani anneye müebbet

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2018 Mayıs’ta 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı müebbet cezasına çarptırıldı.

26 Haziran 2020 Cuma 16:57
0 Okunma
Cani anneye müebbet

LEFKOŞA - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2018 Mayıs’ta 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı için karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 yıldır yargılanan cani anne, ömür boyu hapse mahkum edildi. KKTC'de 2018 Mayıs’ta meydana gelen cinayet, büyük infial yaratmıştı. Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda 28 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, eşinden ayrılma aşamasında olan Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya'yı uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü.


ANNESİNE 'ÖLDÜRME BENİ' DİYE YALVARMIŞTI


Annesine direnen Ercan, bıçağı tutmaya çalışmış, bu sırada ellerinin içinde ve parmaklarında kesikler oluşmuştu. Ercan'ın ayrıca annesine iki gün boyunca kendisini öldürmemesi için yalvardığı ortaya çıkmıştı.Oğlunu öldüren Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Bilge Lord Kunduracı'nın, eşinin bir arkadaşına gönderdiği mesajla ortaya çıktı. ‘Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim' mesajını alan bu kişi, durumu polise bildirdi. Bilge Lord Kunduracı iki yıl önce tutuklanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cani Anneye MüebbetKKTCErcan Kaya KunduracıBilge Lord Kunduracı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika’da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Meksika’da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Yunanistan Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı’ndan Libya itirafı
Yunanistan Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı’ndan Libya itirafı
İngiltere'de güneşi gören plajlara akın ediyor
İngiltere'de güneşi gören plajlara akın ediyor
Koronavirüs gölgesinde sıla yolu
Koronavirüs gölgesinde sıla yolu
Sırbistan meclisinde bir ilk: Başörtülü vekil meclise girdi
Sırbistan meclisinde bir ilk: Başörtülü vekil meclise girdi
Almanya’da döner üreten fabrikada koronavirüs paniği
Almanya’da döner üreten fabrikada koronavirüs paniği
Brezilya’da ürküten görüntüler!
Brezilya’da ürküten görüntüler!
Rusya’da anayasa referandumu için oy verme işlemi başladı
Rusya’da anayasa referandumu için oy verme işlemi başladı
Tramvayın çarptığı Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Tramvayın çarptığı Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı