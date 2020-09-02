Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1086
ALTIN
466.546
DOLAR
7.3679
STERLİN
9.8854
EURO
8.7381
Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor
Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent...
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan antik havuza yoğun ilgi
Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan antik...
Sarayburnu'ndaki Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı restore edildi
Sarayburnu'ndaki Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı...
KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları bugün sona erecek
KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları...
Mert Nobre: Her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz
Mert Nobre: Her takımla kafa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Can kaybı 861 bin 286’ya yükseldi!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 861 bin 286’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 906 bin 374’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 18 milyon 198 bin 381’e ulaştı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:17
4 Okunma
Can kaybı 861 bin 286’ya yükseldi!

ÇİN - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 257 bin 938 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 188 bin 902’ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 952 bin 790 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 121 bin 681’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 657 bin 129’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 68 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı 11 bin 321’e yükselirken, vaka sayısı 413 bin 145’e ulaştı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 672’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 672’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 376 bin 894’e çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Can Kaybı 861 Bin 286ya YükseldiÇinVuhanKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib’de koronavirüsle mücadele
İdlib’de koronavirüsle mücadele
İdlib’in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyolu
İdlib’in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyolu
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi
İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi
Can kaybı 850 bin 633’e yükseldi
Can kaybı 850 bin 633’e yükseldi
Suriye lirasındaki aşırı değer kaybı, İdlib'de Türk lirası kullanımını artırdı
Suriye lirasındaki aşırı değer kaybı, İdlib'de Türk lirası kullanımını artırdı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
'1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun'
'1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim