Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1087
ALTIN
465.524
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8097
EURO
8.7508
Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketleri geçim kaynağı oldu
Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketleri...
5.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM YARIŞMASI MÜRACATLARI DEVAM EDİYOR
5.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM YARIŞMASI...
Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı
Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı
İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike
İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike
Kitre bebek ile unutulmaya yüz tutmuş kültür yaşatılıyor
Kitre bebek ile unutulmaya yüz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Can kaybı 850 bin 633’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 850 bin 633’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 391 bin 92’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 17 milyon 709 bin 731’e ulaştı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:14
9 Okunma
Can kaybı 850 bin 633’e yükseldi

ÇİN - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 173 bin 328 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 187 bin 225’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 862 bin 311 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 120 bin 896’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 647 bin 166 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 788 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 11 bin 244 olurken, vaka sayısı 409 bin 974’e yükseldi.
 

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya’da toplam vaka sayısı 268 bin 218 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 477 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 243 bin 295 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 364 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. 

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 462’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 462’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 373 bin 570’e çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Can Kaybı 850 Bin 633e YükseldiDünya Geneli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi
İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi
Suriye lirasındaki aşırı değer kaybı, İdlib'de Türk lirası kullanımını artırdı
Suriye lirasındaki aşırı değer kaybı, İdlib'de Türk lirası kullanımını artırdı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
'1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun'
'1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun'
ABD, her şeyi yapıyor
ABD, her şeyi yapıyor
KKTC Başbakanı Tatar: Dünya, Türkiye’nin küresel güç olduğunu kabul etmeli
KKTC Başbakanı Tatar: Dünya, Türkiye’nin küresel güç olduğunu kabul etmeli
ABD Başkanı Trump’ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump’ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı
İran, BAE gemisine el koydu
İran, BAE gemisine el koydu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim