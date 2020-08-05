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Can kaybı 704 bin 385’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 704 bin 385’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 705 bin 96’ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 922 bin 692’ye ulaştı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:15
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Can kaybı 704 bin 385’e yükseldi

ÇİN - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 918 bin 420 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 160 bin 290’a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 808 bin 76 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 96 bin 96’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’davaka sayısı 439 bin 890 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 007 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 745 olurken, vaka sayısı 362 bin 962’ye yükseldi.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa’da ise İtalya’da toplam vaka sayısı 248 bin 419 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 171 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 212 bin 331 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 232 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 852 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 70 bin 648 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 639 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 306 bin 293 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 299’a yükseldiği açıklandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 617’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 17 bin 617’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 314 bin 786’ya çıktığı açıklandı.

DHA

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Can Kaybı 704 Bin 385e YükseldiDünya GeneliKoronavirüsSalgın
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