Can kaybı 1 milyon 280 bin 549

ÇİN - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 568 bin 714 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 245 bin 943’e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 701 bin 283 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 842’ye ulaştığı bildirildi.



AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR



Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa’da toplam vaka sayısı 1 milyon 829 bin 659!a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 42 bin 207 olarak rapor edildi. İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 443 bin 997!ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 39 bin 756’ya yükseldiği aktarıldı.