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Bulgaristan’da TIR kuyruğunda zincirleme kaza: 2 ölü

Bulgaristan’dan Türkiye'ye gitmeye çalışan 22 TIR Harmanlı kasabasında birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme traifk kazasında biri Türk vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın sis ve sağanak yağıştan kaynaklandığı ifade edildi.

03 Nisan 2020 Cuma 16:55
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Bulgaristan’da TIR kuyruğunda zincirleme kaza: 2 ölü

SOFYA - Kaza, E-80 karayolu üzerindeki Harmanlı kasabası yakınlarında meydana geldi. Koronavirüs salgınına ilişkin alınan önlemler kapsamında oluşan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndaki TIR yoğunluğunu azaltmak amacıyla bir hafta önce faaliyete geçen ‘Uzuncovo’ eski askeri havaalanındaki tampon TIR parkından, polis eşliğinde Kapıkule’ye gitmek üzere yola çıkan konvoydaki 22 TIR ve bir polis aracı birbirine girdi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, çok sayıda TIR hasar gördü.

ÖLENLERDEN BİRİ TÜRK VATANDAŞI

Zincirleme kazada biri Türk, diğeri Bulgaristan vatandaşı TIR sürücüsü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Araçta sıkışan bazı sürücülere ilk müdahale meslektaşlarından geldi. Kaza yerine 3 itfaiye aracı ve bir ambulans gönderilirken, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralılardan 6’sının Haskovo Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Kazanın nedeninin sis ve sağanak yağıştan kaynaklandığı öğrenildi. Öte yandan, Haskovo Bölge Savcılığı’nın kazaya dair soruşturma başlattığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanTır KuyruğuKaza2 ölü
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