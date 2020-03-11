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Bulgaristan’da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Bulgaristan’da hastanede tedavi gören 66 yaşındaki bir kişi koronavirüsten ölen ilk kişi oldu. Bulgaristan'a Yunanistan üzerinden kaçak olarak geçtikten sonra yakalanan 1 Türk vatandaşı da koronavirüs şüphesiyle hastanede karantinaya alındı.

11 Mart 2020 Çarşamba 22:22
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Bulgaristan’da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından Bulgaristan’da ilk ölüm vakası yaşandı. Salı günü, Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve başkent Sofya’da hastaneye kaldırılan kadın bugün saat 17.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ölen kadının 74 yaşındaki eşi de, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasıyla aynı hastanede özel olarak hazırlanan odada tedavi altında tutuluyor. Bu kişinin de durumunun kritik olduğu açıklandı. Kadın ve eşiyle temas kurduğu saptanan 98 kişi de koronavirüs testine tabi tutuldu.

Pirogov Acil Servis Hastanesi’nde ölen kadının eşiyle akciğer hastalıkları bölümünde aynı ünitede yatan 48 kişi de, hastaneden ayrı bir klinikte karantinaya alındı. 

VAKA SAYISI 7

Bulgaristan Ulusal Kriz Merkezi, ülkede 7’inci Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bu hastanın da 62 yaşındaki bir kadın doktor olduğu belirtildi. Doktorun 22 Şubat’tan sonra İngiltere ve İspanya’da tıp kongrelerine katıldığı ve ardından virüs belirtileriyle kendisinin Askeri Tıp Akademisi’ne başvurduğu anlaşıldı.

1 TÜRK KARANTİNADA

Bu arada Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a yasadışı yollardan giren bir Türk vatandaşı Svilengrad kenti yakınlarındaki bir köyde polis tarafından yakalandı. Türk vatandaşı, koronavirüs şüphesiyle Haskova'ya götürülürek karantinaya alındı. Kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve sonuçların beklendiği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanKoronavirüs
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