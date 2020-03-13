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Bulgaristan’da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Koronavirüs nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 de vakanın bulunduğu Bulgaristan'da, parlamento, ülke genelinde 13 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

13 Mart 2020 Cuma 16:13
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Bulgaristan’da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

BULGARİSTAN - Hükümetin sunduğu teklif, 201 milletvekili tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili olağanüstü durumun kontrol altına alınması için gerekli tüm tedbirleri alma görevi hükümete verildi. Ülkede bu sabah itibari ile teyit edilen koronavirüs vakası 23 olarak belirtildi. Bu kişiler arasında 4, 7 ve 10 yaşlarında 3 çocuğun olduğu ve çocukların başkent Sofya’daki bir klinikte tedavi gördüğü açıklandı. Vakaların, başkent hariç Plevne ve Gabrovo şehirlerinde görüldüğü bildirildi.

Öte yandan, daha önce koronavirüs teşhisi konulan 66 yaşında bir kadın yaşamını yitirmişti. Yaşamını yitiren kadının 74 yaşındaki eşinin de Sofya’daki Pirogov Hastanesi’nde olduğu ve durumunun ağır olduğu duyuruldu. Aynı ailenin evlilik yıl dönümü kutlaması yaptığı, kutlamaya katılan 11 kişinin yanı sıra, İtalya’dan gelen kızlarında koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Ev karantinası ihlallerinin olduğuna ilişkin ihbarlardan dolayı, Ulusal Kriz Masası Başkanı ve Askeri Tip Akademisi Başkanı Tümgeneral Ventsislav Mutafçiyski, riskli ülkelerden gelen vatandaşları sorumluluk göstermeleri ve evlerinde kalmaları konusunda çağrıda bulundu.

KARANTİNA ŞARTLARINA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Öte yandan karantina şartına uymayanlara 2 bin 500 euro para cezası verilmesini teklif eden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, “Bu olağanüstü hali özellikle disiplinli olmayan ve tedbirlere uymayan insanlara karşı ilan ettik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, polis ve jandarma ekiplerinin de karantina uymayan kişilerin veya teşhis konmuş kişilerin, temas kurduğu vatandaşları arama çalışmalarına katılacağı belirtildi. Başbakan Borisov ayrıca, virüsün yayılma başladığı günden beri Bulgar ekonomisinin 2 milyar euroya yakın zarar gördüğünü duyurdu.

Bugün itibariyle ülkede Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine, okulların tatil edilmediği yerlerde öğrencilerin, ailelerinin isteğine bağlı olarak okula gitmeyebileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanKoronavirüsOHAL
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