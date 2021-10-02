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Bulgaristan Türklerinin acı kaybı

Bulgaristan Türkleri’nin yetiştirdiği ulu çınar, Hikmet Efendiev hayata veda etti.

02 Ekim 2021 Cumartesi 17:53
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Bulgaristan Türklerinin acı kaybı

Bulgaristan Türkleri’nin yetiştirdiği ulu çınar, Hikmet Efendiev hayata veda etti. Kırca Ali’nin Krumovgrad ilçesinde geniş katılımlı bir cenaze merasimi düzenlendi. 

VATAN HABER SERVİSİ


Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Nedim BİRİNCİ, “1947 Kırca Alinin Krumovgrad ilçesi doğumlu hocamız yine bugün (01 Ekim 2021 Cuma) günü Sofya’dan doğduğu yer olan Krumovgrad’da getirilerek çok sayıda sevenleri ve dostlarının katılım sağladıkları cenaze merasimi ile toprağa verilmiştir.” dedi.

BULTÜRK Başkan Yardımcısı Dr. Nedim BİRİNCİ şöyle konuştu:

“Bulgaristan Türkeri’nin yetiştirmiş olduğu, “Sofya Radyosunun” BNR Türkçe yayınlar bölümünde uzun yıllar korkusuzca ve inandığı davası uğrunda büyük bir özveri ile hizmet veren, Bulgaristan’da uygulanan isim değiştirme yolu ile yapılan Asimilasyon çalışmalarında, “BULGARİSTAN TÜRKLERİ AYDINLARI TOPLANTISINDA BİZZAT TODOR JİVKOV’UNDA KATILDIĞI TOPLANTIDA ALINAN KARARA” muhalif olarak imza koymayan 3 dava adamından birisiydi Hikmet EFENDİYEV, Gazeteci, yazar ve haksızlık karşısında mertçe dikilen, dayanan ulu çınarlarındandır.

Son derecede iyi bir öğretmen ve Ekonomist olduğu gibi çok iyi bir sosyolog, gönül adamı olan hocamız saygı değer Hikmet EFENDİEV’in, 01 Ekim 2021 Cuma günü (bu gün) hayata gözlerini yumarak daha genç sayılabilecek yaşta (daha çok katkısı olabilirdi) aramızdan ayrılarak ebedi istirahatgahına uğurlandığını en derin teessürlerimizle öğrendik.
1947 Kırca Alinin Krumovgrad ilçesi doğumlu hocamız yine bugün (01 Ekim 2021 Cuma) günü Sofya’dan doğduğu yer olan Krumovgrad’da getirilerek çok sayıda sevenleri ve dostlarının katılım sağladıkları cenaze merasimi ile toprağa verilmiştir.
Merhum hocamıza yüce Rabbimizden rahmet ve mağfiretiyle muamelede bulunarak cennet ve cemaliyle müşerref kılmasını niyaz ediyoruz.
Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) olarak, Bulgaristan’da Müslüman ve Türk olarak, Türk kültürünün yanı sıra özellikle İSLÂM dininin iman ve itikatlarının korunması ve yaygınlaşmasında, Baş Müftülükle birlikte fedakârca çalışma yapan, Merhum hocamızın vefatı nedeni ile, başta kederli aile efratları dost akraba ve sevenlerine, meslek taşları ile birlikte tüm Türk Dünyasına ve hemşerilerimize başsağlığı ve sabrı cemil diliyoruz.” 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan TürkleriBULTÜRKHikmet EfendievDr. Nedim BİRİNCİ
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