Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1486
ALTIN
439.447
DOLAR
7.2828
STERLİN
9.9969
EURO
8.8519
Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek
Güneş enerjisi santralinin kurulum...
122.271 m² alan 5 yıllığına kiraya verilecek
122.271 m² alan 5...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
20 adet taşınmaz ihale...
Akademik Personel Alınacak
Altınbaş Üniversitesi 23 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bulgaristan, PCR testi zorunluluğu getirdi

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Bulgaristan'ın ülkeye girişlerde, bugünden itibaren PCR testi zorunluluğu getirdiğini duyurdu. Karardan, transit geçenler, nakliye ve transport sektöründe çalışanların muaf tutulduğu bildirildi.

29 Ocak 2021 Cuma 14:28
11 Okunma
Bulgaristan, PCR testi zorunluluğu getirdi

EDİRNE - Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden, 'önemli duyuru' başlığıyla yapılan açıklamada, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre 29 Ocak 2021 tarihinden 30 Nisan 2021 tarihine kadar AB ülkeleri dahil ve 3'üncü ülkelerden (Türkiye dahil), Bulgaristan'a girişlerde PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu karardan transit geçenler, nakliye ve transport sektöründe çalışanlar muaf tutulmuştur" denildi.

Türkiye de 30 Aralık 2020 tarihinde yurt dışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanPCR Testi ZorunluluğuTrakya Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD donanma gemisinde kovid-19 paniği: 41 asker karantinada
ABD donanma gemisinde kovid-19 paniği: 41 asker karantinada
Türkiye'den gönderilen 20 bin dozluk aşı KKTC'ye ulaştı
Türkiye'den gönderilen 20 bin dozluk aşı KKTC'ye ulaştı
ABD'nin kritik bakanlıklarındaki üst düzey pozisyonlara 3 Türk kadın atandı
ABD'nin kritik bakanlıklarındaki üst düzey pozisyonlara 3 Türk kadın atandı
Tayvan’da karantinayı delen kişiye 258 bin TL'lik ceza
Tayvan’da karantinayı delen kişiye 258 bin TL'lik ceza
Vuhan'daki DSÖ ekibi karantinadan çıktı
Vuhan'daki DSÖ ekibi karantinadan çıktı
ABD Başkanı Joe Biden: Bu salgını yeneceğiz
ABD Başkanı Joe Biden: Bu salgını yeneceğiz
Bilim insanlarından Kovid-19 uyarısı!
Bilim insanlarından Kovid-19 uyarısı!
Hindistan'da binlerce çiftçi ile polis arasında arbede
Hindistan'da binlerce çiftçi ile polis arasında arbede
Clinton ailesi terör örgütü YPG/PKK'ya dizi çekecek
Clinton ailesi terör örgütü YPG/PKK'ya dizi çekecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma