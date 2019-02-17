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Bulgaristan'da aşırı sağcılar yürüdü

Bulgaristan'da aşırı sağcılar Nazi destekçisi generali anmak için yürüdü

Bulgaristan'da aşırı sağcılar yürüdü

Bulgaristan'da aşırı sağcılar Nazi destekçisi generali anmak için yürüdü

17 Şubat 2019 Pazar 10:40
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Bulgaristan'da aşırı sağcılar yürüdü

SOFYA ,(DHA)

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da aşırı sağcılar, Nazi yanlısı Bulgar Alaylar Birliği'nin lideri General Hristo Lukov'u anmak için izinsiz yürüyüş düzenledi.

Sofya'da Milli Kültür Sarayı önünde toplanan aşırı sağcı yaklaşık 2 bin kişi, ülkede 1930 ve 40'lı yıllarda Nazi destekçisi Bulgar Alaylar Birliği lideri General Hristo Lukov'u anmak için yürüyüş düzenledi. 'Sönmeyen ilham söndürülemez' adı altında gerçekleşen yürüyüşe katılan aşırı sağcılar, siyah elbiseler giyip, Lukov'un resimleri ile meşaleler taşırken, 'Yahudi', 'Türk' ve 'İslam' karşıtı sloganlar attı. Aşırı sağcı Bulgarlara, Almanya, Çekya, Macaristan ve Estonya'dan gelen Neo-Nazi grupların da destek verdiği belirtildi.

Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova'nın izin vermediği gösterilere katılanlara da herhangi bir engellenmede bulunulmadığı görülürken; görevlendirilen polisler de müdahale etmedi. Aşırı sağcılar yürüyüşün sonunda Avrupa Parlamentosu'nun Sofya merkezi önünde toplanarak, ırkçı sloganlar attı.

Bu arada Sofya'da toplanan bir grup ise yürüyüşü gerçekleştiren aşırı sağcılara tepki gösterdi.

LUKOV KİMDİR?

General Hristo Lukov, 1935-1938 yıllarında Bulgaristan'da Savunma Bakanlığı yaptı. Ülkedeki aşırı sağcı gençleri seferber edip, Bulgaristan Ulusal Lejyonlar Örgütünü kurdu. Lukov, Bulgaristan Komünist Partisi'nin (BKP) görevlendirdiği iki kişi tarafından 13 Şubat 1943'te evinde kurşunlanarak öldürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanNazi
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