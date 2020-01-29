Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
119850
ALTIN
302.244
DOLAR
5.9798
STERLİN
7.8327
EURO
6.5955
Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi
Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla...
Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı
Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı
Amerikalı profesör 112 ülke gezdi Türkiye’ye yerleşti
Amerikalı profesör 112 ülke gezdi...
Coronovirüse nar kabuğu, zerdeçal ve zencefil tavsiyesi
Coronovirüse nar kabuğu, zerdeçal ve...
TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son 16'da
TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İzmir için korkutan uyarı
Kapat

Bulgaristan'da 1300 okulda eğitime ara verildi

Bulgaristan'da, grip salgını nedeniyle 14 şehirdeki toplam 1300 okulda eğitime ara verildi. Salgın hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mira Kojuharova, ülkede grip salgınının doruk noktaya ulaştığını kaydetti.

Bulgaristan'da 1300 okulda eğitime ara verildi

Bulgaristan'da, grip salgını nedeniyle 14 şehirdeki toplam 1300 okulda eğitime ara verildi. Salgın hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mira Kojuharova, ülkede grip salgınının doruk noktaya ulaştığını kaydetti.

29 Ocak 2020 Çarşamba 15:17
57 Okunma
Bulgaristan'da 1300 okulda eğitime ara verildi

BULGARİSTAN - Bulgaristan'da, her geçen gün grip salgınının yaygınlaşmasıyla, salgın alarmı verilen şehir sayısı 14'e yükseldi. Grip salgının en çok etkilediği kentler arasında başkent Sofya, Burgas, Veliko Tırnovo, Montana, Plovdiv, Küstendil, Blagoevgrad ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haskovo, Kırcaali yerleşim yerleri var. Ülke genelinde eğitime 6 Şubat'a kadar ara verilen okul sayısı da 1300'e yükseldi. Bulgaristan'da enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar hastanelerinde seferberlik ilan edilirken, izole edilmiş özel odalar düzenleniyor. Hastanelerde ayrıca, planlı ameliyatlar, hamile kadınların rutin kontrolleri yapılamazken, sağlık kurumları salgın nedeniyle hasta ziyaretlerine kapatıldı.

Başkent Sofya başta olmak üzere grip salgının olduğu şehirlerde yaşayanlar, sokaklar ve iş yerlerinde maske takıyor. Eczanelerde en çok aranan şey ise, hava kirliliğine ve virüslere karşı aktif karbon filtreli yüz maskeleri oldu. 

Salgın hastalıklar uzmanı ve eski Ulusal Edipemioloji danışmanı Prof. Mira Kojuharova, ülkede grip salgının bu hafta doruk noktaya ulaştığını belirterek, yılın ilk haftasına oranla grip vakalarının dört kat arttığını söyledi. Kojuharova, "Bu yıl grip salgını daha fazla çocukları etkiliyor. Normalde 0 ile 4 yaş arası çocuklar en hassas iken, bu yılki grip daha çok 5- 14 yaş grubu çocukları etkiledi. Saygının bir hafta içinde azalmasını bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristandaGrip Salgını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor
Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor
Putin, Netanyahu'yu Kremlin'de kabul etti
Putin, Netanyahu'yu Kremlin'de kabul etti
Rejimin saldırısından kaçanların sayısı 600 bine dayandı
Rejimin saldırısından kaçanların sayısı 600 bine dayandı
Katar'da başbakan değişikliği
Katar'da başbakan değişikliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de
Taziyelerini iletti
Taziyelerini iletti
Ukrayna Güvenlik ve Savunma Kurulu’ndan 'koronavirüs' toplantısı
Ukrayna Güvenlik ve Savunma Kurulu’ndan 'koronavirüs' toplantısı
Çin'de koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 56’ya yükseldi
Çin'de koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 56’ya yükseldi
İran Sağlık Bakanlığı: Desteğe hazırız
İran Sağlık Bakanlığı: Desteğe hazırız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans