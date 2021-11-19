Brezilya’da dişsiz bir dinozor kalıntısı keşfedildi

BREZİLYA - Brezilya Ulusal Müzesi, yürütülen kazılarda paleontolog ekibi tarafından 70 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen dişsiz bir dinozor türünün kalıntılarının keşfedildiğini ve bunun ‘çok nadir’ bir bulgu olduğunu duyurdu.



Rio de Jenario Federal Üniversitesi'nin bir parçası olan Brezilya Ulusal Müzesi’nden yapılan açıklamada, ülkenin Parana eyaletinin Cruzeiro do Oeste bölgesinde 1 metre uzunluğunda dişsiz bir dinozor türünün kalıntılarının bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen türe, Brezilyalı zoolog ve aktivist Bertha Lutz ile Brezilya İmparatoriçesi Maria Leopoldina’nın adı olan ‘Berthasaura leopoldinae’ isminin verildiği ifade edildi. Berthasaura leopoldinae iskeletinin şu ana kadar bulunan ‘en eksiksiz’ iskeletlerden biri olduğu ve dişlerinin olmamasıyla dikkat çektiği belirtildi. Ayrıca, bulguların Nature dergisinde yayınlandığı bilgisi de açıklamada yer aldı.