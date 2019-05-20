Brezilya’da bara silahlı saldırı: 11 ölü

BREZİLYA - Olay, Brezilya’nın Belem şehrinde dün meydana geldi. Araçlar ve motosikletler ile Guama bölgesinde bulunan bir bara gelen silahlı saldırganların, rastgele ateş açtığı; açılan ateş sonucu, 11 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Olay yerine giden polis ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü belirtilirken; olayın detaylarına dair bilgilerin, yapılacak basın açıklaması ile bildirileceği belirtildi.

24 SAAT GEÇMEDEN İKİ BENZER OLAY YAŞANDI

Yerel medya, 18 Mayıs’ta Brezilya’nın Bahia eyaletinde bulunan Lauro de Freitas bölgesinde gerçekleşen; bir araçtan açılan ateş sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği olayı hatırlatarak, 24 saat geçmeden iki benzer olay yaşandığına dikkat çekti.