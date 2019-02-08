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Brezilya'da futbol tesislerinde yangın: 10 ölü

Brezilya'nın köklü futbol kulüplerinden Flamengo'nun, Rio de Jeneiro'da bulunan antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Brezilya'da futbol tesislerinde yangın: 10 ölü

Brezilya'nın köklü futbol kulüplerinden Flamengo'nun, Rio de Jeneiro'da bulunan antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

08 Şubat 2019 Cuma 16:24
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Brezilya'da futbol tesislerinde yangın: 10 ölü

BREZİLYA - Ninho de Urubu tesislerindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangının, oyuncular yatakhanede uyurken çıktığı belirtiliyor. Tesislerde, Flamengo'nun 14-17 yaş grubu takımında oynayan gençler çalışma yapıyor.


Yerel basın, İtfaiye Sorumlusu Douglas Henaut'un "Yangın, Flamengo takımının genç takımında oynayan çocukların uyuduğu sırada çıktı. Çıkış nedenini henüz bilmiyoruz ancak araştırmalarımız sürüyor" sözlerine yer verdi. Brezilya basını, yangının saat 7:20 itibarıyla kontrol altına alındığını ve hayatını kaybedenlerin kim olduğuna dair resmi bir bilginin henüz paylaşılmadığını duyurdu.


Yangında ölenler arasında çocukların da bulunduğu belirtiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaFutbol Tesisleri
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