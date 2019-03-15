Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102432
ALTIN
229.044
DOLAR
5.4628
STERLİN
7.2451
EURO
6.1828
Brexit Haziran’a ertelendi
Brexit Haziran’a ertelendi
Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni
Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı
Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve Mehmet Topal açılımı
Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve...
Samsun'da 2 bin 300 yıllık kaya mezarları ilgi görüyor
Samsun'da 2 bin 300 yıllık...
Flaş Haber
MİLYON YILLIK FOSİLLER
Kapat

Brexit Haziran’a ertelendi

İngiltere Parlamentosu'ndan flaş Brexit kararı

Brexit Haziran’a ertelendi

İngiltere Parlamentosu'ndan flaş Brexit kararı

15 Mart 2019 Cuma 09:35
0 Okunma
Brexit Haziran’a ertelendi

(DHA)

İngiliz parlamentosu, hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti.

Hükümetin daha önce 2 kez reddedilen Brexit anlaşmasının 20 Mart’tan önce bir kez daha oylanmasını öngören önergesi, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında, 202’ye karşı 412 oyla kabul edildi.

Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BrexitOylamaİngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk firmasının da yapımında rol aldığı Sofya Metrosu, Haziran'da bitiyor
Türk firmasının da yapımında rol aldığı Sofya Metrosu, Haziran'da bitiyor
Anlaşmasız Brexit’e hayır
Anlaşmasız Brexit’e hayır
Nijerya'da okul çöktü, enkaz altındakiler kurtarılmaya çalışılıyor
Nijerya'da okul çöktü, enkaz altındakiler kurtarılmaya çalışılıyor
İran petrol ihracatını durduracağız
İran petrol ihracatını durduracağız
Brexit anlaşması bir kez daha reddedildi
Brexit anlaşması bir kez daha reddedildi
İdlib’e ‘beyaz fosfor’lu saldırı!
İdlib’e ‘beyaz fosfor’lu saldırı!
Bulgaristan'da Başmüftülük tartışması!
Bulgaristan'da Başmüftülük tartışması!
Polonya’da şiddetli rüzgâr
Polonya’da şiddetli rüzgâr
Sarı Yeleklilere katılım azaldı
Sarı Yeleklilere katılım azaldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans