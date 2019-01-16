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Brexit anlaşması reddedildi

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti.

Brexit anlaşması reddedildi

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:37
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Brexit anlaşması reddedildi

May'in, Brexit anlaşması oylamasında yeterli oyu alamaması durumunda, üç gün içinde Parlamento'yu bir B planı hakkında bilgilendirmesini zorunlu tutan yasanın onaylanmasıyla, Cuma akşamına kadar bir açıklama yapması bekleniyor.

MAY “BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN” ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Başabakan May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda yapılacak oylanmasından önce milletvekillerine hitap etmiş ve “bir kez daha düşünün” çağrısında bulunmuştu.

“Anlaşma mükemmel değil. Bir uzlaşma.” ifadesini kullanan May, “Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum. Daha önce ne karar vermiş olursanız olun, önümüzdeki 24 saat içinde bu anlaşmayı bir kez daha düşünün.” İfadesini kullanmıştı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

May'in, Brexit anlaşması oylamasında yeterli oyu alamaması durumunda, üç gün içinde Parlamento'yu bir B planı hakkında bilgilendirmesini zorunu tutan yasanın onaylanmasıyla, Cuma akşamına dek bir açıklama yapması bekleniyor.

May Pazartesi günü, var olan Brexit anlaşmasının "olabilecek en iyi anlaşma" olduğunun altını çizerek ve bir alternatifinin bulunmadığını vurgulamış ve önemli sayıda milletvekilinin Brexit anlaşması lehine oy kullanacağına inandığını söylemişti.

Britanya Sanayi Konfederasyonu (CBI), anlaşmanın onaylanmaması durumunda, ülke gayri safi yurtiçi hasılasında (GSYH) yüzde 8'e varan oranda kayba neden olacağı ve buna bağlı olarak, ağır ekonomik sonuçların ortayla çıkacağına dikkat çekmişti.

Oylama öncesi konuşan CBI Başkanı John Allan, anlaşmasız bir Brexit'in "telafi edilemeyecek zarara yol açacağı" uyarısı yapmıştı.

Birleşik Krallık Küçük İşletmeler Federasyonu Dış İşler Başkanı Craig Beaumont, işletme toplumunun, milletvekillerinin anlaşmayı onaylamaması durumunda, “mızraklarıyla harekete geçeceklerini” belirtmiş ve Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma maddesi olan 50’nci Madde’nin uzatılması talebinde bulunmuştu.

Avrupa Birliği Anlaşması’nın 50. Maddesine göre, göçmenlik yasası da dahil olmak üzere büyük miktarda yasanın onaylanması gerektiği için Brexit'in daha ileri bir tarihe ertelenme olasılığı doğuyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin, May ile üzerinde uzlaşılan Brexit anlaşmasını netleştirmeye hazır olduğunu, ancak anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva da, Avrupa Birliği’nin Brexit anlaşması için Birleşik Krallık’la yeniden görüşmelere açık olmadığını söylemişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereBrexit
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