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Boris Johnson: AB’yi 31 Ekim’e kadar terk edeceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ekim’e kadar çıkacağını duyurdu.

Boris Johnson: AB’yi 31 Ekim’e kadar terk edeceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ekim’e kadar çıkacağını duyurdu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:16
7 Okunma
Boris Johnson: AB’yi 31 Ekim’e kadar terk edeceğiz

Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokrasiye olan güvenimizi yeniden kazanacağız ve AB'yi 31 Ekim'e kadar terk edeceğiz” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 07.08.2019 04:42
Anahtar Kelimeler:
ABBoris Johnson
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