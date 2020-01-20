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Borell: Libya'ya silah ambargosu kontrol edilmeli

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'da barışı sağlamak için silah ambargosunun sürekli kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Borell: Libya'ya silah ambargosu kontrol edilmeli

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'da barışı sağlamak için silah ambargosunun sürekli kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:17
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Borell: Libya'ya silah ambargosu kontrol edilmeli

BELÇİKA - Borrell, Almanya’da düzenlenen Libya konulu Berlin Konferansı’nı olumlu bir adım olarak gördüğünü belirterek, “Çözümü ilerletmek için bu ivmeyi kullanmalıyız” dedi. Konsey’in yoğun bir gündemi olduğunu vurgulayan Borrell, Libya hakkında konuşacaklarını ama ‘iklim diplomasisinin’ de gündemin önemli konuları arasında olduğunu açıkladı. Berlin Konferansı’ndan sonra atılacak adımlar sorulduğunda ise, ateşkesin hayatta kalması için silah ambargosunun sürekli kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Ateşkesin başıboş bırakılmaması gerektiğini Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği veya Afrika Birliği’nden birilerinin bunu kontrol etmesi gerektiğini ifade etti.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ToplantısıB Dışişleri Ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep BorrellLibya
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