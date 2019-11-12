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Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales Meksika'ya sığındı

Bolivya’da devlet karşıtı protestolar sebebiyle istifa eden Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, Pazartesi gecesi Meksika’ya gitti.

Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales Meksika'ya sığındı

Bolivya’da devlet karşıtı protestolar sebebiyle istifa eden Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, Pazartesi gecesi Meksika’ya gitti.

12 Kasım 2019 Salı 11:36
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Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales Meksika'ya sığındı

BOLİVYA - Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OAS) Bolivya’da 20 Ekim'de yapılan seçimlerde Morales'in ‘açıkça manipülasyon’ yaptığı ve seçimlerde ‘ciddi güvenlik hataları’ yer aldığı açıklaması sonrası ülke genelinde başlayan protestolara polis güçleri de dâhil olmuştu. Bunların ardından ordu, canlı yayında okuduğu bildiri ile Morales'in istifasını talep etmiş ve Morales de durumu bir 'darbe' olarak nitelendirerek başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı.

Söz konusu gösteriler devam ederken, Morales Pazartesi günü Bolivya’nın Chimore kentinden Meksika’ya hareket etti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrar, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Morales’in ‘Meksika’ya güvenli bir şekilde ulaşmak için’ uçağa bindiğini açıklarken, Morales’in uçaktan bir fotoğrafını paylaşarak ‘Mevcut uluslararası kurallara göre Morales artık Meksika kruması altında. Sağlığın artık güvende’ dedi.

Morales ise yaptığı paylaşımda Meksika’ya gittiğini doğruladı ve aynı zamanda ‘daha güçlü ve daha enerjik’ bir şekilde Bolivya’ya geri dönme sözü verdi.

Morales, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşlerim, bize sığınma teklifi veren kardeş kasabamıza minnettar bir şekilde Meksika’ya gidiyorum. Ülkeyi politik sebeplerle terk etmek beni çok üzüyor, fakat ben bu konuda her zaman muallaktaydım. Yakında daha güçlü ve daha enerjik bir şekilde geri döneceğim.”

Morales’in ülkeden ayrılması sonrası Salı günü, Bolivya Savunma Bakanı Javier Savaleta da, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla görevi bıraktığını açıkladı. İstifasının yanında ülkede devam eden protestolarda, eylemcilere karşı askeri bir güç uygulanması emri vermediğini söyleyen Savaleta, şunları yazdı:

“Ordu sıralamasında bütünlüğü sağlamak için Savunma Bakanı görevimden ayrılıyorum. Biz askerlerimize asla ellerindeki silahları kendi insanlarına kullanmaları emri vermedik ve bunu asla yapmayız. Bizim oluşturduğumuz Bolivya’da asker, gücünü insanlara karşı değil, onlarla omuz omuza ülkesini korumak için kullanır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolivya Eski Devlet Başkanı Evo MoralesMeksikaSığınma
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