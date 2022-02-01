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BM Güvenlik Konseyi’nde ABD-Rusya Büyükelçileri arasında Ukrayna tartışması

01 Şubat 2022 Salı 13:57
BM Güvenlik Konseyi’nde ABD-Rusya Büyükelçileri arasında Ukrayna tartışması

ABD - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 8960’ıncı toplantısı, ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield ve Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzya arasında Ukrayna tartışmasına sahne oldu. Nebenzya, batıyı ve ABD’yi ‘tansiyonu artıran, histerik’ açıklamalar yapmakla suçlarken; Thomas-Greenfield, Rusya’nın askeri faaliyetlerinin, ‘barış ve güvenlik’ sorunu olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nde ilk söz alan Rusya elçisi Vaisly Nebenzya, “ABD, Rus birliklerinin Rus topraklarında konuşlandırılmasını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak görüyor. Bu sadece devletimizin içişlerine kabul edilemez bir müdahale değil, aynı zamanda bölgedeki durum hakkında uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik bir girişimdir. Bunun bu konseyi bir araya getirmeye yardımcı olacağını düşünmüyoruz. Aksine, Amerikalı meslektaşlarımızın arzusunun histerileri körüklediğini anlıyoruz. Bu histeri, Ukrayna'nın kendisine ve ekonomisine de büyük bir zarar veriyor” dedi.

Nebenzya, Ukraynalı yetkililerin de Rusya’nın kendi ‘sınırındaki’ askeri faaliyetlerini tehdit olarak görmediğini belirterek, “Ukraynalı yetkililer ve Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın faaliyetlerini bir tehdit olarak görmediklerini söylediler. Batılı meslektaşlarımız gerilimi düşürme ihtiyacından bahsediyorlar, ancak kendileri retorikleriyle gerilimi körüklüyor ve gerilimi tırmandırıyorlar” diye konuştu.

“SINIRINIZDA 100 BİN ASKER VARKEN NASIL HİSSEDECEĞİNİZİ HAYAL EDİN”

Rus meslektaşının ardından söz alan ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, ABD’nin bu konsey toplantısı için çağrıda bulunduğunu, ancak bunu ‘rahatsızlık yaratmak’ için yapmadıklarını belirtti. Thomas-Greenfield, “Rus meslektaşımızdan, hepinizi rahatsız etmek için bu toplantıyı düzenlediğimizi duydunuz. Bu birliklerin Ukrayna sınırında konuşlanması gibi sizin de sınırınızda 100 bin asker konuşlanırsa ne kadar rahatsız olacağınızı bir düşünün. Bu durum bizim için bu barış ve güvenlikle ilgili, BM Sözleşmesini onurlandırmakla ilgili. Bu ABD ve Rusya ile ilgili değil, bu barış ve güvenlikle ilgili” dedi.

Thomas-Greenfield, artık bu krizin, özel toplantılarda değil uluslararası kamuoyu önünde konuşulması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Askeri faaliyetlerin kendi topraklarında olduğunu söylüyorlar. Ancak bu faaliyetler komşu sınırlarına da çok yakın. Daha önce işgal edilmiş bir komşu. Rus birliklerinin topraklarını işgal ettiği bir komşu. Geçtiğimiz haftalarda hem Rus yetkililerle hem de Avrupalı ve Ukraynalı meslektaşlarımızla yüzden fazla toplantı yaptık. Bu toplantıların hepsi özeldi. Artık kamuoyuna açık bir toplantı yapmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
BM Güvenlik KonseyiUkrayna Tartışması
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