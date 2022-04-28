Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.454,02
ALTIN
899,20
DOLAR
14,81
STERLİN
18,48
EURO
15,59
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15...
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim...
EGM 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alacak
EGM 2022/1. dönem çarşı...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BM Genel Sekreteri: Savaş, 21. Yüzyıl'da bir saçmalık

28 Nisan 2022 Perşembe 14:39
BM Genel Sekreteri: Savaş, 21. Yüzyıl'da bir saçmalık

UKRAYNA - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’ya yaptığı seyahatle ilgili olarak basına açıklamalarda bulundu. Guterres, Borodyanka kentinden basına yaptığı açıklamada “O yıkılan binaları gördüğümde, ne hissettiğimi söylemeliyim. Ailemi şimdi yıkılmış ve siyah olan evlerden birinde hayal ettim. Torunlarımın panik içinde kaçtığını, ailemin bir kısmının sonunda öldüğünü gördüm. Yani, savaş 21. Yüzyıl'da bir saçmalık” ifadelerini kullandı.

Guterres, Borodyanka kentinde bombalardan tahrip olmuş yerlerde incelemelerde bulundu. Basına kısa açıklama yapan Genel Sekreter “O yıkılan binaları gördüğümde, ne hissettiğimi söylemeliyim. Ailemi, şimdi yıkılmış ve siyah olan evlerden birinde hayal ettim. Torunlarımın panik içinde kaçtığını, ailemin bir kısmının sonunda öldüğünü gördüm. Yani, savaş 21. yüzyılda bir saçmalık. Savaş şeytanidir. Ve bu durumları gördüğümüzde gönlümüz elbette kurbanlarla birlikte. Ailelerine başsağlığı diliyoruz, ancak duygularımız, 21. yüzyılda bir savaşın kabul edilebilir olmasının hiçbir yolu olmadığı yönünde. Şuna bak” dedi.

‘SUÇLARIN EN KÖTÜSÜ SAVAŞIN KENDİSİ’

Rusya’nın işgali altında toplu ölümlerin meydana geldiği Buça’ya giden Guterres, bombardıman sonucu harabeye dönmüş yerlerin birinde basına açıklama yaptı. Guterres, “Bu korkunç siteyi gördüğümüzde, kapsamlı bir soruşturma ve hesap verebilirliğin ne kadar önemli olduğunu hissediyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin durumu ele almasına ve savcılığın zaten burada olmasına sevindim. Uluslararası Ceza Mahkemesini tamamen destekliyorum ve Rusya Federasyonu'na Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliğini kabul etmesi için çağrıda bulunuyorum. Ancak savaş suçlarından bahsettiğimizde, suçların en kötüsünün savaşın kendisi olduğunu unutamayız” ifadelerini kullandı.

‘EN YÜKSEK BEDELİ SİVİLLER ÖDÜYOR’

Genel Sekreter Irpin’de yaptığı açıklamada ise “Bu korkunç senaryo, ne yazık ki her zaman doğru olan bir şeyi gösteriyor: Siviller her zaman en yüksek bedeli ödüyor. Bu binalarda masum siviller yaşıyordu. Hiç katkıda bulunmadıkları bir savaş için en yüksek bedeli ödüyorlardı. Ve bu, dünyanın her yerinde herkesin hatırlaması gereken bir şey. Nerede bir savaş varsa, en yüksek bedeli siviller ödüyor” dedi.  

DHA

Son Güncelleme: 28.04.2022 14:40
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio GuterresUkraynaSavaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski: Savaş nedeniyle kayıplar 600 milyar dolarak ulaştı
Zelenski: Savaş nedeniyle kayıplar 600 milyar dolarak ulaştı
DSÖ: 11 ülkeden 151 Salmonella vakası bildirildi
DSÖ: 11 ülkeden 151 Salmonella vakası bildirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal’dan insani koridor açıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal’dan insani koridor açıldı
ABD’den Avrupa’ya 713 milyon dolarlık askeri finansman
ABD’den Avrupa’ya 713 milyon dolarlık askeri finansman
Bakan Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğu yeni binasının açılış törenine katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğu yeni binasının açılış törenine katıldı
Ukrayna'dan 2.9 milyon mülteci, Polonya’ya giriş yaptı
Ukrayna'dan 2.9 milyon mülteci, Polonya’ya giriş yaptı
Fransa’da Macron-Le Pen yarışı başladı
Fransa’da Macron-Le Pen yarışı başladı
New York Belediyesi’nin iftar yemeği 14 yıldır Ali Baba’dan!
New York Belediyesi’nin iftar yemeği 14 yıldır Ali Baba’dan!
75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi
75 bin patlamamış mühimmat ve mayın ele geçirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma