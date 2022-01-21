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BM Genel Kurulu, Yahudi soykırımının inkarını kınayan kararı onayladı

21 Ocak 2022 Cuma 13:29
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BM Genel Kurulu, Yahudi soykırımının inkarını kınayan kararı onayladı

ABD -  BM Genel Kurulu’nda Almanya ve İsrail’in gündeme getirlmesiyle 2. Dünya Savaşı sırasında meydana gelen Yahudi Soykırımının inkarı ve çarpıtılmasıyla mücadele kararını dün kabul etti. BM, üye devletleri ve sosyal medyayı önlemler almaya çağırdı.   

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün oybirliği ile Holokost olarak adlandırılan Yahudi Soykırımı’nın inkarını ve çarpıtılmasını kınayan kararı kabul etti. Bu kararla BM, üye devletleri soykırımla ilgili eğitim programları geliştirmeye ve sosyal medya platformlarını da aktif önlemler almaya çağırdı.

BM kararı hakkında ortak açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock “Meslektaşım Yair Lapid ve ben, Holokost’un İnkarı ve Çarpıtılmasına İlişkin BM Kararının bugün kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

BM’in kararında inkar çarpıtılma faaliyetleri, ‘soykırımın etkisinin küçültülmesi veya mazur görülmesini sağlayan uluslararası çabalar, soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısının azaltılma çabaları, kendi soykırımlarına neden oldukları için Yahudileri suçlama çabaları ve soykırımın olumlu bir tarihsel olay olarak gösterilme çabaları’ maddeleriyle yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BM Genel KuruluYahudi Soykırımı
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