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BM'den İdlib'e 40 TIR'lık insani yardım

Birleşmiş Miletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına, 40 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

03 Mart 2020 Salı 12:43
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BM'den İdlib'e 40 TIR'lık insani yardım

HATAY - Yardım TIR'ları ile BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelindi. Konvoyla buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçildi. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdlibInsani YardımBM
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