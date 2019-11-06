Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101144
ALTIN
275.716
DOLAR
5.7656
STERLİN
7.4146
EURO
6.3908
Red Bull Chess Masters'da elemeler başlıyor
Red Bull Chess Masters'da elemeler...
‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ Trump’ta sahneleniyor
‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ Trump’ta...
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli...
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak kırılmasına neden olabiliyor
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak...
Myra-Andriake’de, içinde kurşun zarf olan ‘kara büyü’ objesi bulundu
Myra-Andriake’de, içinde kurşun zarf olan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesini ‘beklenen bir durum’ olarak değerlendirdi.

BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesini ‘beklenen bir durum’ olarak değerlendirdi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:39
7 Okunma
BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu

ABD - Dujarric, “ABD’nin Paris Anlaşması’ndan çekildiğinin resmi olarak bildirildiği açıklandı ve bu nedenle bekleniyordu. Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığımız değişmedi” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BMBirleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane DujarricParis İklim Anlaşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resulayn ve Tel Abyad'da Askeri Mahkeme kuruldu
Resulayn ve Tel Abyad'da Askeri Mahkeme kuruldu
Ruhani: İran’ın yarından itibaren 1,044 santrifüje uranyum gazı enjekte edecek
Ruhani: İran’ın yarından itibaren 1,044 santrifüje uranyum gazı enjekte edecek
Irak’ta internete erişim yine kesildi
Irak’ta internete erişim yine kesildi
Interpol’ün aradığı Malezyalı iş insanı Güney Kıbrıs'ta AB vatandaşı oldu
Interpol’ün aradığı Malezyalı iş insanı Güney Kıbrıs'ta AB vatandaşı oldu
Tel Abyad'da bombalı saldırı
Tel Abyad'da bombalı saldırı
Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü’de bugün başlıyor
Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü’de bugün başlıyor
BM’den Somali’ye yardım
BM’den Somali’ye yardım
Hindistan’da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı
Hindistan’da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı
SMO yaraları sarıyor
SMO yaraları sarıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans