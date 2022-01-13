BM, 2010 Haiti depreminin 12'nci yılında hayatını kaybedenleri andı

ABD - Birleşmiş Milletler (BM) Haiti’de 2010’da meydana gelen ve BM çalışanları da dahil olmak üzere binlerce insanın hayatını kaybettiği depremin 12’nci yılında depremin kurbanlarını andı.

Haiti’de 12 Ocak 2010’da Richter ölçeğine göre 7.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Aralarında BM çalışanları da dahil binlerce insanın hayatını kaybettiği depremin 12’nci yıl dönümü nedeniyle BM kurumlarına ait sosyal medya hesaplarından paylaşım ve açıklamalar yapılarak hayatını kaybedenler hatırlandı.



"ASLA UNUTULMAYACAKLAR"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin asla unutulmayacağını belirterek, “12 yıl önce, yıkıcı bir deprem Haiti'de BM ailesinin 102 üyesi de dahil olmak üzere yüz binlerce can aldı. Bugün ve her gün, kurbanları anıyor ve çalışmalarımızla miraslarını onurlandırıyoruz. Asla unutulmayacaklar” ifadelerini kullandı.

Haiti'deki BM Entegre Ofisi (BINUH) tarafından depremin yıldönümüne dair yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerin anıldığı belirtilerek, “12 Ocak 2022, BM, on iki yıl önce Haiti'nin başkentini ve çevresini harap eden depremde hayatını kaybeden yüz binlerce Haitiliyi ve kalıcı yaralanan binlerce kişiyi anıyor. Ayrıca, o gün hayatını kaybeden 102 BM personelimizi de saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada depremin meydana geldiği gün 'Haiti tarihinin en karanlık günlerinden biri' olarak nitelendirilirken, ülkenin bu felaketin yol açtığı yıkımların üstesinden gelmek için halkının zorlukları yenme gücünden, kurumlarının çalışmalarından ve birçok dost ve destekçisinin yardımından yararlandığı belirtildi.



BM TAZİYELERİNİ SUNDU

Aynı dayanışma duygusunun, Haitililerin, Haiti’de 2021’in ağustos ayında meydana gelen depreme ‘derhal yanıt vermesini’ de sağladığı da belirtilirken, kurbanların ailelerine BM’nin taziyeleri iletildi. Son olarak açıklamada, “Haiti için daha parlak bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için Haiti halkı ve ülkenin dostları ve destekçileri ile birlikte çalışma taahhüdümüzü de yeniliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) da depremin yıldönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, “12 yıl önce bugün, Haiti'de meydana gelen yıkıcı depremde 250 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bugün ve her gün, kurbanları anıyor ve Haiti'yi toparlanma, istikrar ve refah yolunda destekliyoruz” denildi.