Blinken: Lavrov’a yaptığım çağrı Ukrayna için müzakere çağrısı değil

Blinken, Lavrov ile görüşmesine dair “Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in geçen hafta vardıkları tahıl ihracatına ilişkin geçici anlaşma konusunu da gündeme getireceğim. Bu anlaşmanın hızla Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden tekrar sevk edilmesine yol açacağını ve Rusya'nın bu gemilerin geçmesine izin verme sözünü yerine getireceğini umuyoruz” dedi. Blinken tahılın aylardır dünyanın odak noktası olduğunu belirterek “Bu anlaşma ileriye dönük olumlu bir adımı temsil ediyor” dedi.

MÜZAKERE ÇAĞRISI DEĞİL

Dışişleri Bakanı Blinken “Dışişleri Bakanı Lavrov'a yaptığım çağrı Ukrayna ile ilgili bir müzakere çağrısı değil. Ukrayna ile ilgili herhangi bir müzakereyi, (Ukrayna) hükümetinin ve halkının belirlemesi gerekir. Başından beri söylediğimiz gibi, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey yok” dedi.

GRİNER VE WHELAN

Blinken, Rusya’da gözaltında bulunan WNBA basketbol oyuncusu Brittney Griner ve 2018 yılında casusluk sebebiyle tutuklanan ve hüküm giyen Paul Whelan için Lavrov ile görüşeceğini ifade ederek “Önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile savaşın başlamasından bu yana ilk kez görüşmeyi bekliyorum. Bizim için öncelikli olan bir konuyu gündeme getirmeyi planlıyorum: haksız yere gözaltına alınan ve eve dönmelerine izin verilmesi gereken Amerikalı Paul Whelan ve Brittney Griner'ın serbest bırakılması. Serbest bırakılmalarını kolaylaştırmak için haftalar önce masaya önemli bir teklif koyduk” dedi.

8 MİLYAR DOLAR GÜVENLİK YARDIMI

Ukrayna’daki 6 aylık savaşın kısa bir değerlendirmesini yapan Blinken, yönetime geldiklerinden itibaren Ukrayna’ya 8 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptıklarını ifade etti. İsveç ve Finlandiya’nın katılım protokollerini NATO üyelerinin üçte birinin onayladığını belirten Blinken, ABD Senatosundan protokollerin onaylanması için hızlı hareket etmesini beklediklerini belirtti.

BİNDEN FAZLA YABANCI ŞİRKET RUSYA’YI TERK ETTİ

Rusya’ya uygulanan yaptırımlara değinen Bakan Blinken, “Rusya'nın GSYİH'sının üçte birinden fazlasına eşit varlıkları ve geliri temsil eden binden fazla yabancı şirket, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu. Enerji ve teknoloji gibi kritik alanlarda yüksek eğitimli profesyoneller de dahil olmak üzere Rusya'nın en iyi ve en parlak kişilerin çoğu da (ülkeden) ayrıldı” dedi.