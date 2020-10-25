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Bir yıl içinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı

ABD’li Michael Christiansen bir yıl içerisinde iki kez büyük ikramiye kazandı.

25 Ekim 2020 Pazar 10:30
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Bir yıl içinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı

ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşayan Michael Christiansen, bir yıl içerisinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı. Ayın başında 100 bin dolarlık ödülü kazanan Christiansen, Mart ayında da 50 bin dolar kazanmıştı.

Yerel medyaya konuşan Christiansen, “İnanamadım. Gerçek olduğunu düşünmedim” diyerek şaşkınlığını dile getirirken kazandığı ödülle yeni bir garaj inşa etmek istediğini ve paranın bir kısmını da emekliliği için ayırmak istediğini belirtti.

Christiansen aynı zamanda ölen kız kardeşinin yaşadığı evi satın almayı da deneyeceğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Michael ChristiansenABDIkramiye
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