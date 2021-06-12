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Biden’ın G7 yemeğinden Macron paylaşımı

İngiltere’nin Cornwall kentinde devam eden G7 Zirvesi’nde liderler, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in katıldığı yemekte bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden, geceye dair resmi başkanlık hesabından yaptığı tek paylaşımında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron için “Başkan Macron ve ben birlikte duruyoruz, karşılaştığımız en sert zorlukların üstesinden gelmeye hazırız” dedi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:16
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Biden’ın G7 yemeğinden Macron paylaşımı

G7 Zirvesi’nin dün yapılan görüşmelerinden sonra, liderler, Kraliçe 2. Elizabeth’in de katıldığı ekolojik yağmur ormanlarının yer aldığı Eden Project bahçesindeki yemekte bir araya geldi. Resepsiyon sırasında Kraliçe’nin merkezde bulunduğu ‘aile fotoğrafı’ çektiren liderler, ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Biden resmi sosyal medya hesabından, Macron ile ikili görüşmelerine dair fotoğrafla birlikte “Başkan Macron ve ben birlikte duruyoruz, karşılaştığımız en sert zorlukların üstesinden gelmeye hazırız” mesajını paylaştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Joe BidenABDFransaMacronG7
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