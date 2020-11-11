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Biden : Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi ‘utanç verici’

ABD’nin 46’ncı başkanı seçilen Joe Biden, mevcut Başkan Donald Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesini ‘utanç verici’ olarak nitelendirdi.

11 Kasım 2020 Çarşamba 11:18
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Biden : Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi ‘utanç verici’

ABD - ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, basın toplantısında bir muhabirin sorusu üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonuçlarına yönelik yaklaşımını ‘utanç verici’ olarak değerlendirdi.

Biden, Trump’ın tutumunun önünde engel oluşturamayacağını belirken, “"Arkasında bırakacağı mirasa zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN ‘KAZANACAĞIZ’ MESAJI

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen şeçimlerde Demokrat rakibi Biden'a karşı mağlup olan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kazanacağız” ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Joe BidenDonald TrumpABDSeçim
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