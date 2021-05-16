Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1441
ALTIN
501.444
DOLAR
8.3566
STERLİN
11.9225
EURO
10.1202
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
New York Başkonsolosluğu sekreter...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
H.Kalyoncu Üni. öğretim elemanı...
1994 model Lada Samara alıcısını bekliyor
1994 model Lada Samara...
Parke taşı temini ve döşenmesi işi 
Parke taşı temini ve...
Gayrimenkul satışı yapılacaktır
Gayrimenkul satışı yapılacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

Biden, Trump dönemi kararlarını iptal etti

Biden göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili Trump dönemi kararlarını iptal etti

16 Mayıs 2021 Pazar 17:49
7 Okunma
Biden, Trump dönemi kararlarını iptal etti

ABD (DHA)

ABD Başkanı Joe Bidengöçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili bir dizi Trump dönemi kararını iptal etti.

ABD yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü, eski Başkan Donald Trump'ın imzaladığı ve vize başvurusunda bulunanların sağlık sigortasına sahip olmalarını veya sağlık masraflarını karşılayabilmelerini gerektiren beyannamesi de dahil olmak üzere bir dizi Trump dönemi kararı iptal etti.

Geçen yaz Twitter'ın Trump'ın iki Tweet'ini 'potansiyel olarak yanıltıcı' olarak nitelendirmesinden sonraki günlerde Trump, 2020 'Online Sansürü Önleme' eylemini yayınlamıştı. Başkan Biden, bu kararı iptal etti. Başkan biden, geçen yıl ülke çapında polis şiddetine karşı yapılan protestolar sırasında Trump tarafından imzalanan ve başsavcıya, devlete ait anıtlara zarar verenlerin 'soruşturma ve kovuşturmasına Adalet Bakanlığı bünyesinde öncelik verilmesi' talimatını veren emri de geri çekti. Yine geçen yılki protestolar sırasında çıkarılan ve kayda değer Amerikan kişiliklerinin bulunduğu bir heykel bahçesi yaratma emri veren 'Amerikan Kahramanları Bahçesi' de yine Cuma günü Biden tarafından geri çekilen kararlar arasında yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Joe BidenGöçmenlikAnıtlarDonald TrumpSansürABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze’den son görüntüler
Gazze’den son görüntüler
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle görüştü
Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle görüştü
Etkisizleştirilmiş AIDS'ten, 48 çocuğa bağışıklık sistemi sağlandı
Etkisizleştirilmiş AIDS'ten, 48 çocuğa bağışıklık sistemi sağlandı
Araştırma: İkinci doz Covid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor
Araştırma: İkinci doz Covid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor
Johnson, İsrail ve Filistin’e itidal çağrısında bulundu
Johnson, İsrail ve Filistin’e itidal çağrısında bulundu
Ahmedinejad, Haziran’daki seçimlere katılıyor
Ahmedinejad, Haziran’daki seçimlere katılıyor
Rusya’dan İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklifi
Rusya’dan İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklifi
'Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz'
'Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma