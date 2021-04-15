Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1411
ALTIN
452.871
DOLAR
8.0603
STERLİN
11.1173
EURO
9.6594
İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 87...
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştiriliyor
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı...
BDDK 120 personel alımı yapacak
BDDK 120 personel alımı...
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim...
34 adet taşınmaz kiraya verilecek
34 adet taşınmaz kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Biden: Afganistan'dan çekiliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Afganistan’daki tüm askerlerini geri çekeceğini açıkladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 08:51
2 Okunma
Biden: Afganistan'dan çekiliyoruz

Beyaz Saray’da kamera karşısına geçen Biden, ABD’nin en uzun süren savaşını sona erdirme kararı aldıklarını belirtti. Biden, alınan kararı, "Askerlerimizi eve döndürmenin zamanı geldi” ifadesiyle açıkladı. ABD’nin halen 2 bin 500 askerinin bulunduğu Afganistan’dan çekilme sürecini 1 Mayıs’ta başlatacağını kaydeden Biden, asker çekme sürecinin, 11 Eylül saldırılarının 20’nci yıldönümüne kadar tamamlanacağını vurguladı. Biden, süreci aceleye getirmeyeceklerini, çekilmeyi sorumlu, titiz ve güvenli şekilde yürüteceklerini de belirtti.

Biden, tüm bu süreç boyunca, Afganistan’da şu anda hala kuvvetleri müttefikleri ve ortaklarıyla da tam koordinasyon içinde olacaklarını ifade ederek, "Bölgedeki diğer ülkelerden, özellikle Pakistan'dan ama aynı zamanda Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye'den Afganistan için desteklerini arttırmalarını isteyeceğiz" diye konuştu.

Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının ABD güçlerinin 20 yıl sonra hala Afganistan’da olmasını 'izah edemeyeceğini' de kaydetti. ABD Başkanı, "Çekilmek için ideal koşulları yaratmak umuduyla ve farklı bir sonuç beklentisiyle Afganistan’daki askeri varlığımızın süresini uzatma ve kapsamını genişletme döngüsünü sürdüremeyiz” ifadesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDAfganistanJoe BidenBaşkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ruhani: Uranyum seviyesini yükseltmemiz İsrail’in ‘nükleer terörizmine’ yanıttır
Ruhani: Uranyum seviyesini yükseltmemiz İsrail’in ‘nükleer terörizmine’ yanıttır
Putin, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Putin, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Beyaz Saray: Biden, üçüncü bir ülkede zirve görüşmesi önerdi
Beyaz Saray: Biden, üçüncü bir ülkede zirve görüşmesi önerdi
Kremlin'den Ukrayna açıklaması: Görüşme talebi gelmedi
Kremlin'den Ukrayna açıklaması: Görüşme talebi gelmedi
Rusya askeri donanma gemisini Karadeniz'e gönderdi
Rusya askeri donanma gemisini Karadeniz'e gönderdi
Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa etti
Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa etti
Yunanistan 14 Mayıs'tan itibaren turistlere karantina zorunluluğunu kaldırıyor
Yunanistan 14 Mayıs'tan itibaren turistlere karantina zorunluluğunu kaldırıyor
ABD'de 23 eyalette maske zorunluluğu kaldırıldı
ABD'de 23 eyalette maske zorunluluğu kaldırıldı
İtalya’da aşı tedarikinde ‘mafya’ soruşturması
İtalya’da aşı tedarikinde ‘mafya’ soruşturması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma