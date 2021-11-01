Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,533.29
ALTIN
549.30
DOLAR
9.54
STERLİN
13.05
EURO
11.04
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alıyor
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü...
Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak
Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak
Çerkezköy’de 71 m² işyeri satılacak
Çerkezköy’de 71 m² işyeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Covid-19’a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Covid-19’a yakalandığını duyurdu.

01 Kasım 2021 Pazartesi 09:40
4 Okunma
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Covid-19’a yakalandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, “Çarşamba günü, Beyaz Saray'daki sağlık ekibiyle koordineli olarak, ailemde COVID-19 testi pozitif çıkan biri nedeniyle Başkan ile yurt dışı seyahatine çıkmama kararı aldım. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri karantinaya girdim ve Covid testim negatif çıktı. Ancak bugün Covid testim pozitif çıktı" dedi. Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 26 Ekim Salı günü görüştüğünü dile getirerek, “Aramızda yaklaşık 2 metre mesafe vardı ve maske takıyorduk" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBeyaz SaraySözcüJen Psaki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak
Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak
Erdoğan'dan Roma'da ikili temaslar
Erdoğan'dan Roma'da ikili temaslar
G20 Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı
G20 Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı
İngiltere’deki kazıda insan ve hayvanların arenaya çıkmadan önce tutulduğu ‘hücre’ ortaya çıktı
İngiltere’deki kazıda insan ve hayvanların arenaya çıkmadan önce tutulduğu ‘hücre’ ortaya çıktı
Ünlü Sioux Kabilesi Şefi Oturan Boğa’nın saçından torunun oğlu tespit edildi
Ünlü Sioux Kabilesi Şefi Oturan Boğa’nın saçından torunun oğlu tespit edildi
"Zengin ülkeler sorumluluklarından kaçmayı bırakmalı"
"Zengin ülkeler sorumluluklarından kaçmayı bırakmalı"
Brezilya Parlamentosu, Bolsonaro’yu 9 suçla itham eden raporu onayladı
Brezilya Parlamentosu, Bolsonaro’yu 9 suçla itham eden raporu onayladı
WMO: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı
WMO: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma