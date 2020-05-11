Belçika’da koronavirüs önlemleri gevşetildi

BELÇİKA - Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı ve can kaybındaki azalış nedeniyle önlemlerini gevşeten Belçika’da bugünden itibaren mağazalar ve birçok iş yeri yeniden faaliyete geçti. Alışveriş sırasında 1.5 metre fiziksel mesafenin korunması zorunluluğuna ek olarak mağazalarda maksimum 30 dakika kalınabilecek. 18 Mayıs’dan itibaren kademeli olarak bazı okulların da yeniden açılacağı Belçika’da toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu ise devam ediyor.



RESTORAN VE KAFELER AÇILMAYACAK



Belçika Başbakanı Sophie Wilmes Belçika genelinde koronavirüs ile mücadele etmeye devam ettiklerini belirtirken restoran ve kafelerin şu an için açılmayacağını ifade etti.



AİLE ZİYARETLERİ EN FAZLA 4 KİŞİ İLE SINIRLI



Ülke genelinde aile ziyaretleri, aile tarafından seçilecek 4 kişiyi kapsayacak ve söz konusu kişiler önlemler tamamen gevşetilene kadar başka kimseyle görüşemeyecek.