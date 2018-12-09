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Belçika’da koalisyon çatladı!

Belçika'da milliyetçi parti koalisyondan çekildi

Belçika’da koalisyon çatladı!

Belçika'da milliyetçi parti koalisyondan çekildi

09 Aralık 2018 Pazar 19:46
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Belçika’da koalisyon çatladı!

Belçika'da, Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı'nın yarattığı kriz nedeniyle milliyetçi Yeni Flaman İttifakı, koalisyon hükümetinden çekildiğini açıkladı.

Belçika'da, Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Paktı'nın yarattığı kriz nedeniyle milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyon hükümetinden çekildiğini açıkladı. 

Belçika'da hükümet krizi derinleşiyor

Belçika'nın Flamanca yayın yapan VRT radyosuna konuşan N-VA'lı İçişleri Bakanı Jan Jambon, "Resmi olarak N-VA'lı bakanların istifasını sunduğunu belirtmek istiyorum." dedi. 

Başbakan Charles Michel'in, Marakeş'te BM Göçmen Paktı'nı imzalaması durumunda dün koalisyondan çekileceklerini açıkladıklarını anımsatan Jambon, başbakanın bu konuda ısrarlı olması nedeniyle istifalarını sunduklarını söyledi. 

N-VA'lı Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken da "İstifa mektubumu sundum." açıklamasında bulundu. 

Başbakan Michel ise hükümetin dağılmayacağını belirterek N-VA'lı bakanların yerine koalisyon partilerinin üyelerinden atamalar yaparak "kurumların devamını ve istikrarını sağlayacağını" duyurdu. 

Belçika yerel basınına göre, Başbakan Michel bugün Kral Philippe ile görüşerek bakanların istifası hakkında bilgi verecek. 

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı N-VA'nın çekilmesinin ardından, Michel hükümeti Valon bölgesinden Liberaller (MR), Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Liberallerden (Open Vld)​ oluşan azınlık hükümetiyle yola devam edecek.

Belçika'da genel seçimlerin gelecek yıl mayısta gerçekleşmesi bekleniyor.

Hükümet krizi

N-VA, hükümetin BM Göçmen Paktı'nı imzalamasına başından beri karşı çıkmıştı. N-VA, "düzenli ve yasal" göçü teşvik ederek insan kaçakçılığıyla mücadeleyi artırmayı öngören ve esasen bağlayıcılığı bulunmayan BM Göçmen Paktı'nın, Belçika'nın egemenliğini ihlal edeceği ve göçmenlere "çok fazla hak" tanıyacağını savunuyor.

Başkent Brüksel'de dün federal hükümetin Bakanlar Kurulu, BM Göçmen Paktı'nı görüşmek için olağanüstü toplanmış, N-VA'lı bakanlar kurulu terk etmişti.

Bakanlar Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyen N-VA lideri Bart de Wever, Başbakan Michel'in göçmen paktını imzalaması durumunda koalisyondan çekileceklerini duyurmuştu.

Michel ise BM Göçmen Paktı ile ilgili 10-11 Aralık'ta Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak hükümetler arası konferansa katılacağını açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BelçikaMilliyetçi Parti
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