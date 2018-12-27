Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91236
ALTIN
216.701
DOLAR
5.2935
STERLİN
6.6753
EURO
6.0334
Otomobil merdivende asılı kaldı
Otomobil merdivende asılı kaldı
Yangında üst katlarda mahsur kalanları, itfaiye kurtardı
Yangında üst katlarda mahsur kalanları,...
Bağcılar'da motosiklet kazası: 1 ölü
Bağcılar'da motosiklet kazası: 1 ölü
Pınar Yükselir ile sanatına dair...
Pınar Yükselir ile sanatına dair...
1. Lig'de 10 takım teknik direktörünü değiştirdi
1. Lig'de 10 takım teknik...

Belçika'da 'sarı yeleklilerden' yol kapatma eylemi

Belçika'nın Valonya bölgesindeki "sarı yelekliler", dün gece saatlerinde yolları kapattı.

Belçika'da 'sarı yeleklilerden' yol kapatma eylemi

Belçika'nın Valonya bölgesindeki "sarı yelekliler", dün gece saatlerinde yolları kapattı.

27 Aralık 2018 Perşembe 13:36
0 Okunma
Belçika'da 'sarı yeleklilerden' yol kapatma eylemi

BRÜKSEL

Belçika'nın Valonya bölgesindeki "sarı yelekliler", dün gece saatlerinde yolları kapattı.

Belçika basınında yer alan haberlerde, sarı yeleklilerin, bölgedeki Hainaut kentinde, dün gece saatlerinde Fransa sınırına yakın yolları kapattığı belirtildi.

Federal polis, sabah saatlerinde duruma müdahale edildiğini ve Fransa'ya giden "E19otobanı hariç tüm yolların açıldığını duyurdu.

Diğer yandan, sarı yeleklilerin arasına karışan bir grup hırsızın, Fransa sınırı yakınlarında park halinde bir kamyonu soyduktan sonra ateşe verdiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BelçikaSarı Yelekliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etna Yanardağı'nın çevresindeki depremlerde 10 kişi yaralandı
Etna Yanardağı'nın çevresindeki depremlerde 10 kişi yaralandı
Japonya ticari balina avcılığını serbest bırakıyor
Japonya ticari balina avcılığını serbest bırakıyor
İran 3 milyon varil petrolü borsada satacak
İran 3 milyon varil petrolü borsada satacak
ÖSO'nun Fransa'ya YPG/PKK tepkisi sürüyor
ÖSO'nun Fransa'ya YPG/PKK tepkisi sürüyor
Kabil'deki saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı
Kabil'deki saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı
Irak Başbakanı: Suriye’ye asker göndermeyi değerlendiriyoruz
Irak Başbakanı: Suriye’ye asker göndermeyi değerlendiriyoruz
Ünlü iş kadını hayatını kaybetti
Ünlü iş kadını hayatını kaybetti
McGurk Suriye’ye de kaos miras bıraktı
McGurk Suriye’ye de kaos miras bıraktı
DEAŞ Suriye'deki son kalesini kaybetti
DEAŞ Suriye'deki son kalesini kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ