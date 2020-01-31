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Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türkiye bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki gösterdi.

Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türkiye bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki gösterdi.

31 Ocak 2020 Cuma 14:35
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Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz

LEFKOŞA - Bakan Taçoy, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’mizin bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu Yunan vekiline hatırlatırız ki; asil Türk milletiyiz. Türkiye’mizin bayrağının altında huzur içerisinde yaşayan bir milletin ferdi olarak, şunu net olarak ifade etmek isterim ki; paçoz vekil, haddini bilsin. Irkçılığa karşı olduğunu bildiğimiz Avrupa Parlamentosu'nun, bu paçoz vekille ilgili ivedi şekilde yaptırım kararı alması gerekmektedir. Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTC Ekonomi Ve Enerji Bakanı Hasan TaçoyAvrupa Parlamentosu
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