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Bangladeş’te uçak korsanı vuruldu

Bangladeş’teki uçak kaçırma girişimi: Vurulan hava korsanı öldü

Bangladeş’te uçak korsanı vuruldu

Bangladeş’teki uçak kaçırma girişimi: Vurulan hava korsanı öldü

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:17
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Bangladeş’te uçak korsanı vuruldu

Bangladeş (DHA) 

Bangladeş başkenti Dakka ve Dubai arasındaki seferini yapan uçak, bir uçak kaçırma girişimi sebebiyle Bangladeş’in Chittagong kentine yerel saatle 17:41'de zorunlu iniş yaptı.

Uçağın Dakka'dan kalkışın kalkışından 20 dakika sonra 20'li yaşlardaki hava korsanın kokpite girmek istediği; kokpit giriş kapısına ateş ettiği, pilotların ise 'acil durum' bildirerek uçağı indirdiği belirtildi. 

Biman Bangladeş Havayollarına ait, 134 yolcu ve 14 mürettebatı taşıyan uçak, Hazrat Shah Amanat Uluslararası Havalimanı'na inişinin hemen ardından güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı.

Yerel medya, mürettebat ve yolcuların acil çıkışlardan tahliye edildiğini; hava korsanının bir mürettebat ile uçakta kaldığını; tahliyelerin ardından özel timlerin düzenlediği operasyonda silahlı olduğu belirtilen hava korsanının vurulduğunu, hastaneye kaldırılan korsanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis yetkilisi, hava korsanının eşi ile bir duruma dair Başbakan ile görüşmek istediğini; polisin teslim olması yönündeki çağrısına olumsuz yanıt verince vurulduğunu söyledi.

Havalimanındaki uçuşlar yerel saatle 20:00'de tekrar uçuşa açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BangladeşUçak Korsanı
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