Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.094,97
ALTIN
904,89
DOLAR
14,63
STERLİN
19,15
EURO
16,08
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli...
Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli...
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

Bakan Yanık: Kadınların sürdürülebilir çevre mücadelesinde ön saflarda

15 Mart 2022 Salı 14:09
Bakan Yanık: Kadınların sürdürülebilir çevre mücadelesinde ön saflarda

ABD - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun 66’ncı Oturumunun “Çevre ve afet riskini azaltma politikaları ve programları: küreselden yerele bütüncül ve entegre eylemler yoluyla eşitliği ilerletmek” başlıklı Bakanlar düzeyindeki yuvarlak masa toplantısına katıldı. 

Bakan Yanık, toplantıda iklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin her zamankinden daha sık yaşandığını belirterek “Kadınların bakış açılarını sürece dahil etmek önem arz ediyor. Nüfusun artması ve gıdaya olan yüksek talep nedeniyle, kadınlar ve kız çocukları üzerindeki yıkıcı etkiler daha belirgin hale geldi.  Bu nedenle iklim değişikliğine küresel tepkimizi tamamen etkili kılmak için hem erkeklerin hem de kadınların eşit düzeyde liderliğine ihtiyaç var” dedi. 

Bakan Yanık, konuşmasında kadınların dünyadaki tarım işçilerinin çoğunluğunu oluşturduğuna dikkat çekerek kadınların sürdürülebilir çevre mücadelesinde ön saflarda yer aldıklarını vurguladı.

“KOOPERATIFLER, IKLIM DEĞIŞIKLIĞIYLE MÜCADELEYE KATKIDA BULUNUYOR”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi’ projesinin yürütüldüğünü anımsatan Yanık, “Kooperatifler, kadınların kaynaklara ve ekonomik fırsatlara erişimini artırarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunuyor. Bu doğrultuda Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını, sürdürülebilirliklerinin sağlanmasını, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini ve görünürlüklerini artırmayı amaçlıyoruz. Programa göre 6000 kadın ve 3000 erkek eğitim ve destek hizmetlerinden yararlanacaktır” ifadelerini kullandı.  

“TÜRKIYE, YEŞIL KALKINMA GİRİŞİMİ'Ni TÜM ÇALIŞMALARININ MERKEZİNE KOYMUŞTUR”

Çiftçilerin ve üreticilerin değişen iklim koşullarına dayanıklılığının artırılmasına yönelik önceliklerin belirlenmesi amacıyla tarımın yoğun olduğu bölgelerde çiftçilere rehberlik edecek bir proje başlatıldığını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Tarımsal Üreticilerin İklim Değişikliğine Dayanıklılık Değerlendirmesi programı, ulusal bir program olarak tüm bölgelere yaygınlaştırılacaktır. Sıfır Atık Projesi ile vatandaşların çevre koruma ve geri dönüşüm bilinci önemli ölçüde arttı.  Kadınlar, bu projenin başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye, Paris İklim Anlaşmasına uyum sağlarken, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon elde etmeyi taahhüt etmiştir. Türkiye, Yeşil Kalkınma Girişimi'ni tüm çalışmalarının merkezine koyarak iklim sorunlarının çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmeye kararlıdır.”

İklim değişikliğinin yanı sıra savaş, göç ve yoksulluktan muzdarip kadınların dramının ele alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Yanık, “Afganistan'da, Yemen'de, Myanmar'da, Bosna'da, Kırım'da, Afrika'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha birçok ülkede kadınlar yıllardır savaş ve yoksulluktan acı çekti ve bugün de çekmeye devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte, Ukraynalı kadınlar da hiçbir kadının bu durumlara karşı bağışık kalmadığını gösteren acıların kurbanı oldular. Herkes için sürdürülebilir bir refah istiyorsak, iklim değişikliğinin yarattığı sosyal sorunları kesişen diğer adaletsizliklerle bağlantılı olarak ele almamız bugün her zamankinden daha önemli. Bugün, yarın ve tüm dünya insanları için, sürdürülebilir ve barışçıl bir çevre için çalışma zamanıdır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YanıkBirleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polonya, Çek ve Slovenya Başbakanları Avrupa Konseyi’ni temsilen Kiev’e gidiyor
Polonya, Çek ve Slovenya Başbakanları Avrupa Konseyi’ni temsilen Kiev’e gidiyor
İngiltere: Rusya, Herson’da referandum planlıyor
İngiltere: Rusya, Herson’da referandum planlıyor
Kuşatma altındaki Kiev’de tahliyeler devam ediyor
Kuşatma altındaki Kiev’de tahliyeler devam ediyor
Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı
Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı
ABD’li gazeteci Renaud, Kiev’de öldürüldü
ABD’li gazeteci Renaud, Kiev’de öldürüldü
Ukrayna’da 4 kentten 10 bin kişi tahliye edildi
Ukrayna’da 4 kentten 10 bin kişi tahliye edildi
Rusya, Çernihiv’e hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı
Rusya, Çernihiv’e hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı
Duma’nın 386 üyesine yaptırım
Duma’nın 386 üyesine yaptırım
UNICEF: 1 milyon çocuk savaştan kaçarak başka ülkelere sığındı
UNICEF: 1 milyon çocuk savaştan kaçarak başka ülkelere sığındı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma