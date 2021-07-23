Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1351.59
ALTIN
494.72
DOLAR
8.5587
STERLİN
11.7844
EURO
10.1081
Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak
Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli...
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 15 adet daire satışa sunuldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına...
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim...
Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor
Mardin Artuklu Üniversitesi 20...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kurum, Napoli’de ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi Kerry ile görüştü

23 Temmuz 2021 Cuma 14:39
6 Okunma
Bakan Kurum, Napoli’de ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi Kerry ile görüştü

İTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın Napoli kentinde ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Napoli'de, ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi Sayın John Kerry ile yaptığımız ikili görüşmede iklim değişikliği ile mücadele, Türkiye nezdinde Paris Anlaşması, Mutabakat Zaptı konuları ile çevre ve iklim konularındaki çalışmalarımızı ele aldık. İklim değişikliğinin etkilerini hisseden ülkelerden biri olarak iklim değişikliğiyle mücadeledeki çalışmalarımızı aktardığımız toplantıda iklim değişikliğinde tarihi sorumluluğumuz yok denecek kadar az olmasına rağmen birçok ülkeden daha kararlı adımlar attığımızı ifade ettik” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumG20 Çevre Bakanları Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD hükümeti: Aşı karşıtı yanlış bilgileri 12 kişi üretiyor
ABD hükümeti: Aşı karşıtı yanlış bilgileri 12 kişi üretiyor
AFGANİSTAN’DAN İRAN’A 60 BİN KAÇAK MÜLTECİ GEÇTİ
AFGANİSTAN’DAN İRAN’A 60 BİN KAÇAK MÜLTECİ GEÇTİ
Ünlü aktivist Chomsky: İslam Avrupa’nın bin yıllık korkusu
Ünlü aktivist Chomsky: İslam Avrupa’nın bin yıllık korkusu
Almanya’da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 81’e yükseldi
Almanya’da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 81’e yükseldi
Aliyev’den 15 Temmuz Mesajı
Aliyev’den 15 Temmuz Mesajı
Toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61’e yükseldi
Toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 61’e yükseldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan’da Ahıska Türkleriyle buluştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan’da Ahıska Türkleriyle buluştu
ABD'deki Türk anne korkunç cinayete kurban gitti!
ABD'deki Türk anne korkunç cinayete kurban gitti!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma