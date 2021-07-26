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Bakan Kurum, Londra’da Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İngiltere’nin başkenti Londra’da Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:41
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Bakan Kurum, Londra’da Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Sayın Alok Sharma ev sahipliğinde düzenlenen Londra Çevre Bakanları Toplantısına katıldık. İnsanları, doğayı iklim değişikliğinin etkilerinden koruma ve adaptasyonun genişletilmesini ele aldığımız ilk oturumda gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan ülkelerin uyum eylemlerini hayata geçirmesinin öneminin altını çizdik. Londra Çevre Bakanları Toplantısının ikinci oturumunda Paris Anlaşması kapsamında 1,5 derece sıcaklık hedefini korumak için atılması gereken adımları ve bu küresel mücadeledeki iş birliğinin önemini konuştuk."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Murat KurumÇevre Ve Şehircilik Bakanıİklim DeğişikliğiİngiltereToplantı
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