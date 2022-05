Bakan Çavuşoğlu, Türkevi’nde Türk-Amerikan toplumuyla bir araya geldi

ABD - ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Türkevi’nde Türk-Amerikan toplumuyla bir araya geldi. Çavuşoğlu, “ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli bir görüşme oldu” dedi.





Temasları kapsamında ABD’de bulunan Bakan Çavuşoğlu, New York’ta Türkevi’nde Türk-Amerikan toplumuyla bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, hangi ülkeye gidilirse gidilsin, o ülkede Türk vatandaşlarıyla bir araya gelindiğini ifade ederek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.





Dünyanın zor ve kritik bir süreçten geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Maalesef bu çatışmaların, savaşların yüzde 60’ı da bizim coğrafyamızda, hem de yakın coğrafyamızda. Tam pandemi bitti derken Ukrayna savaşı başladı. Bölgemizdeki diğer sorunlar halen devam ediyor. Böyle zamanlarda liderlik, vizyon ve sağduyu altın değerindedir. Bu Ukrayna savaşında da açıkça görülmüştür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aktif ve ilkeli dış politikamızla bu zor günlerde yolumuza devam ediyoruz ve bu süreçte izlediğimiz politika herkes tarafından görülüyor seven sevmeyen ve herkes tarafından da takdir ediliyor. Latin Amerika'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar tüm muhataplarımız Türkiye'nin bu süreçte izlediği yapıcı rolden övgüyle bahsediyor. Biz başkaları bizi övsün diye değil, bu zorlu süreçte dünya barışına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bu zor dönemde bağımsız politika izlemek kolay değildir, çünkü ülkeler olsun, uluslararası örgütler olsun özellikle kriz zamanında herkes kendi tarafının tutulmasını ister ve bu yönde de baskılar yaparlar. Bunu diplomaside çok görüyoruz aslında çok da olgun bir tavır değil. Bir ülke diğeriyle küstüğü zaman tanıdığı ne kadar ülke varsa o ülkelere de baskı yaparak arasının bozulduğu ülkeyle ilişkileri kesmesini istiyor. Bazen o ülkelere muhtaç olan diğer ülkeler, bu yönde istemese de adımlar atmak zorunda kalıyor. Ben bunu 7,5 yıllık dışişleri bakanlığı hayatımda, bu süreçte çok gördüm, maalesef üzülerek gördüm ama Türkiye hiçbir zaman böyle bir yola tevessül etmemiştir, tam tersine küsen, arası bozulan ülkeleri barıştırmak için, sorunlarını çözmek için güven artırıcı adımların atılması için çaba sarf etmiştir” şeklinde konuştu.





“GIDA GÜVENLİĞİ EN HASSAS KONULARDAN BİR TANESİ OLDU”





Türkiye’nin sadece yakın coğrafyasında değil ötesinde de dünya barışına katkı sağladığını belirten Çavuşoğlu, Kolombiya’dan Filipinler’e krizlerin çözümü için aktif çalıştıklarını ifade etti. Yakın tarihte katıldığı toplantılara da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Şimdi de burada göç konusunda göç yönetimi ile ilgili bir toplantıya katılacağız. Bu konuda da en çok tecrübesi olan ülkelerin başında geliyoruz. Ayrıca Ukrayna’daki savaş ve Covid’le beraber arz ve talep dengesizliği yüzünden gıda güvenliği en hassas konulardan bir tanesi oldu. Bir taraftan savaş var, terör var ama göç, gıda güveliği gibi konular da uluslararası toplumun üzerinde durması gereken hassas konular. Bu iki konuda New York’ta BM’de toplantılara katılacağız, düşüncelerimizi paylaşacağız aynı şekilde tecrübelerimizi de arkadaşlarımızda birlikte paylaşmış olacağız” dedi.





“ABD İLE İLİŞKİLERİMİZDEKİ YAŞADIĞIMIZ SORUNLARI ÇÖZMEK İSTİYORUZ”





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili görüşme gerçekleştireceklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli bir görüşme oldu. Sayın Biden'ın teklifiyle stratejik mekanizma kurduk. Bu mekanizmanın amacı ikili ilişkilerimizde ve bölgede yaşadığımız sorunlar görüş ayrılığı içinde olduğumuz konuların çözülmesi ya da bu konuda nasıl birlikte hareket edebiliriz diye çalışmalar yapmak. Ayrıca ikili ilişkilerimiz birçok alanda gelişiyor, özellikle ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaretimiz geçen sene 27 milyar doları geçti, bizim lehimize de yaklaşık bir milyar dolarlık bir fark var ama dengeli olmasını istiyoruz ve 100 milyar dolara çıkmak istiyoruz. Diğer taraftan dünyadaki krizler çerçevesinde ABD ile hangi alanlarda iş birliğimizi geliştirebileceğiz, bunları da bu mekanizma çerçevesinde görüşeceğiz. Ankara’da dışişleri bakanları yardımcısı düzeyinde ilk toplantıyı gerçekleştirmiştik, dışişleri bakanları düzeyinde ilk toplantıyı gerçekleştirdikten sonra liderler düzeyinde de yine bu çerçevede bu yıl içinde görüşme gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Umarım bu mekanizma çerçevesinde ve sonuç odaklı çalışarak hem sorunları çözebiliriz ya da azaltabiliriz. Hem de iş birliğimizi geliştirebiliriz. ABD ile ilişkilerimizde burada yaşayan Türk-Amerikan toplumunun da önemli bir rolü var. Sizlerin başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuzu her vesileyle söylüyoruz. İlişkilerimize yaptığınız katkılar her iki tarafın yararınadır. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz.”





“RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI HER GEÇEN GÜN DAHA KARMAŞIK HALA GELİYOR”





Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının çözümü konusunda yoğun bir çaba sarf ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:



“Bu kolay bir süreç değil. İlk başlarda çözülebilseydi ki çaba sarf ettik daha kolay olurdu ama her geçen gün daha karmaşık hala geliyor. Maalesef Ukrayna'nın doğusunda bir taraftan savaş devam ediyor. Diğer taraftan Soğuk Savaş'ın tekrar esintilerini görmeye başladık. Elbet bir gün ateşkes olur ama Soğuk Savaş daha uzun sürecek gibi görünüyor. Bu süreçte Türkiye'nin akılcı, dengeli, stratejik dış politika izlemeye devam etmesi gerekiyor ve bu konuda biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üzerimize düşeni yapacağız. Ateşkesin tesisi için çalışmaya devam edeceğiz. Savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var, bunu görüyoruz ama savaşın maliyetini, bedelini kim ödüyor, Ukrayna ödüyor, Ukrayna halkı ödüyor. Dolayısıyla bir an önce ateşkesin olması lazım. Diğer taraftan sivillerin tahliyesi konusunda BM Genel Sekreteri ile çalıştık. Kendileri Moskova ve Kiev’e gitmeden önce Türkiye’ye geldiler. Sivillerin Mariupol’dan tahliyesi konusunda iş birliği yaptık, 600’den fazla sivili tahliye ettik. Savaş başladıktan sonra 17 binden fazla kendi vatandaşımızı da Ukrayna’dan güvenli bir şekilde tahliye ettik. Diğer taraftan Ahıska Türklerini ve Kırım Tatarlarını da onların talepleri üzerine tahliye ettik. Halen Kırım Tatarlarının tahliyesini de sürdürüyoruz ve önümüzdeki süreçte 2 bin civarında Ahıskalı kardeşimizi de inşallah ülkemize getiriyoruz, getireceğiz.”





Savaşla beraber bir kıtlık tehlikesi olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Biraz önce Latin Amerika bölgesinde olduğumu söylemiştim. Oradaki ülkeler özellikle hem hububat, tahıl, hem de kimyevi gübre konusunda ciddi sıkıntılar çekmeye başlamışlar. Dolayısıyla bu küresel bir sorun. Buradan özellikle tahıl taşıyan gemilerin güvenli bir şekilde mayınların da temizlenmesiyle ayrılması konusunda da çalışıyoruz. Yine insani konularda BM Genel Sekreteri’nin teklif ettiği bir temas grubu var BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nın olarak, biz bu temas grubu teklifine hemen evet dedik. Önümüzdeki günlerde teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirmeyi de planlıyoruz” dedi.