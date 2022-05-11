Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.453,73
ALTIN
907,78
DOLAR
15,35
STERLİN
18,92
EURO
16,20
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim...
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Marmara Üniversitesi sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli Bilişim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Çavuşoğlu, Fas’ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Fas’a geldi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:20
Bakan Çavuşoğlu, Fas’ta

Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Marakeş’teyiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluFas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna Gaz İletim Operatörü: İşgalcilerin eylemleri, gaz geçişini kesintiye uğrattı
Ukrayna Gaz İletim Operatörü: İşgalcilerin eylemleri, gaz geçişini kesintiye uğrattı
Zelenski: Rus birlikleri kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor
Zelenski: Rus birlikleri kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor
Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor
Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor
Pulitzer, Ukrayna gazetecilere Özel Ödül verdi
Pulitzer, Ukrayna gazetecilere Özel Ödül verdi
Havacılık, belirlediği 50 iklim hedefinden sadece birini tutturdu
Havacılık, belirlediği 50 iklim hedefinden sadece birini tutturdu
Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
KAZAKİSTAN’DA YENİ DÖNEM
KAZAKİSTAN’DA YENİ DÖNEM
Zelenski'den Zafer Günü mesajı
Zelenski'den Zafer Günü mesajı
Zelenski: Ruslar 200’e yakın kültürel mirasa zarar verdi
Zelenski: Ruslar 200’e yakın kültürel mirasa zarar verdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma