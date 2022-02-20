Bakan Akar, Münih’te gazetecilere değerlendirmelerde bulundu

Burada hem Türkiye'nin görüşlerini ifade etme imkânı bulduklarını hem de ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Akar, "Terör örgütleri PKK/YPG'nin yanı sıra DEAŞ, FETÖ ile yaptığımız mücadelenin ne anlama geldiğini, dost ve müttefiklerimizden neler beklediğimizi de Güvenlik Konferansı sırasında dile getirme fırsatı bulduk" diye konuştu. Konferansın bu kapsamda çok yararlı geçtiğini aktaran Akar, konferans sırasında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda da bir konuşma yaptığını hatırlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan Bakan Akar, "Operasyonel anlamda hem ülkemiz içinde hem sınırlarımızın ötesinde faaliyetlerimizi sürdürürken asil milletimizin hak ve menfaatlerinin korunmasının yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin de haklı davalarında yanlarında olmayı sürdürüyoruz" dedi. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terörist varlığına dikkati çeken Bakan Akar, "Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi aralıksız sürdürdük, sürdüreceğiz. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz yıllarda teröristler tarafından bir terör koridoru oluşturulmak istendi. Gerekli mücadeleyi yaparak, Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakârlığıyla terör koridorunu parçaladık" ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmesi için en üst teknoloji silah, araç-gereç ve mühimmatla donatılmasının önemine değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayinde çok önemli adımlar atıldı, gurur verici bir atılım gerçekleşti. Savunma sanayinde yerlilik ve millîk oranı yüzde 80'lere yaklaştı. Bundan sonra da yapılacak çalışmaların çetin geçeceğinin farkında, bilincindeyiz. Kamu, özel sektör, üniversiteler, vakıflar el ele vermek suretiyle tek yumruk, tek yürek hâlinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bunun sonunda da çok daha önemli ve başarılı sonuçlar elde edeceğiz."

“OLUMLU, YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU”

Bir gazetecinin Almanya Savunma Bakanlığı görevine getirilen Christine Lambrecht ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sorusu üzerine Bakan Akar, "Son derece olumlu, yapıcı bir görüşme oldu" yanıtını verdi. Samimi geçen görüşmede ortak değerlerin, geçmiş tecrübelerin ele alındığını aktaran Bakan Akar, "Görüşmemizin hem ülkelerimize hem NATO ittifakına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum" diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı görüşmeler hatırlatılarak, "Bu görüşmelerin terörle mücadeleye yönelik yansımalarını sahada görecek miyiz?" sorusu üzerine de Bakan Akar, Türkiye'nin tüm komşularının sınırlarına, bağımsızlığına, egemenliğine saygılı olduğunu vurguladı. Bunun TSK'nın tüm faaliyetlerinde eksiksiz olarak yerine getirildiğini belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte sınırlarımızın, halkımızın, ülkemizin güvenliğini sağlamak için en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim herhangi bir şekilde orada operasyon yapmamız komşularımıza saygısızlık değil. Biz bilakis oraya yardımcı olmak istiyoruz. Bir an önce oralarda nizamı intizamı, sükûneti, barışı bozan bu terör unsurlarının ayıklanmasına gayret gösteriyoruz. Bu manada hem Dışişleri Bakanı Hüseyin, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani hem de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığımız görüşmelerde de bu konuda hepimiz mutabıkız. Teröre karşı mücadele ve bundan bir an önce kurtulma konusunda hepimiz mutabıkız. Ben kendilerine çok açık ve net bir şekilde şunu ifade ettim: 40 yıldan beri mücadele ediyoruz. Artık bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de terörist neredeyse hedefimiz orası ilkemizi kendilerine hatırlattık. Ayrıca yaptığımız bütün operasyonlarda masum halka, tarihî, dinî, kültürel yapılara, çevreye zarar verilmemesi için elimizden gelen her türlü gayreti hem planlama hem icra safhasında gösterdiğimizi de bir kez daha paylaşma fırsatı bulduk."

UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Ukrayna-Rusya gerilimine yönelik soru üzerine de Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın iki hafta önce bir heyetle Ukrayna ziyareti vardı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bizler de muhataplarımızla çok samimi görüşmeler yaptık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orada bir askerî hareketlilik söz konusu. Bu askerî hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir."

Türkiye'nin NATO içindeki bütün sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiğini hatırlatan Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin orada rahat, güven ve refah içinde yaşaması bizim en samimi dileğimiz. Bu manada da Montrö Sözleşmesi’nin önemli olduğunu, buna gerekli desteğin sağlanması gerektiğini, Montrö Sözleşmesi’nin sağladığı düzenin bütün taraflar için yararlı olduğunu burada da ifade etme fırsatı bulduk."

4 GÜNDE 19 GÖRÜŞME

Öte yandan Bakan Akar, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile başlayan ardından Münih'te Güvenlik Konferansı ile devam eden 4 günlük yoğun programında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

NATO Karargâhı'ndaki toplantılara katılan Bakan Akar, bunun yanı sıra İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Kuzey Makedonla Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska ve Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya gelen Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim yaşanan bir dönemde sürpriz bir görüşmeye de imza attı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile spontane bir görüşme gerçekleştiren Bakan Akar, sonrasında yaptığı açıklama ile görüşmeyi "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

Bakan Akar, toplantı vesilesiyle Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de ayaküstü görüşme fırsatı buldu.

Savunma Bakanları Toplantısı'nın hemen ardından NATO Karargâhı'ndan ayrılarak Münih'e geçen Bakan Akar, ikili görüşmelerine burada da devam etti.

Göreve yeni atanan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambercht Lambrecht ile bir araya gelen Bakan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüştü.

Somali Dışişleri Bakanı Abusaid Muse Ali de görüşen Bakan Akar, bazı savunma sanayi şirketlerinin üst yöneticileri ile de bir araya geldi.

Dört günlük ziyareti süresince katıldığı oturumlar haricinde 19 görüşme gerçekleştiren Bakan Akar, daha sonra yurda döndü.