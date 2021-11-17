Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,694.39
ALTIN
627.92
DOLAR
10.48
STERLİN
14.12
EURO
11.87
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Okan Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Okan Üniversitesi 39...
Bayrampaşa Millet Bahçesi için ihaleye çıkıldı
Bayrampaşa Millet Bahçesi için...
66 Akademik Personel Alınacak 
66 Akademik Personel Alınacak 
Yalova'da taksi plakaları tahsis edilecek
Yalova'da taksi plakaları tahsis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Azerbaycan-Ermenistan sınırında 7 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında çıkan çatışmada 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin ise yaralandığını duyurdu.

17 Kasım 2021 Çarşamba 11:05
21 Okunma
Azerbaycan-Ermenistan sınırında 7 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırdaki durumun kontrol altına alındığı ifade edilerek, “Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum 16 Kasım akşamından sonra kontrol altında alındı. Ermenistan'ın devlet sınırında giriştiği provokasyon ve askeri ‘macera’ tamamen boşa çıktı. Operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ülkemizin egemen topraklarında hizmet vermeye devam etmektedir. Ermenistan provokasyonunun yarattığı gerilim ve çatışmanın sorumluluğu tamamen Ermeni askeri-politik liderliğine aittir” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSınırSavaşŞehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CDC, Avrupa’dan 4 ülkeyi daha yüksek risk listesine aldı
CDC, Avrupa’dan 4 ülkeyi daha yüksek risk listesine aldı
Kerkük Peşmergeye teslim edilemez
Kerkük Peşmergeye teslim edilemez
Polonya-Belarus sınırına sığınmacı akını sürüyor
Polonya-Belarus sınırına sığınmacı akını sürüyor
Uzun süre koruma vaat eden Kovid-19 aşı adayı, klinik deneyine başlıyor
Uzun süre koruma vaat eden Kovid-19 aşı adayı, klinik deneyine başlıyor
İran’da iki deprem
İran’da iki deprem
FBI’dan e-posta açıklaması
FBI’dan e-posta açıklaması
Afganistan’da onbinlerce kişinin yardıma ihtiyacı var
Afganistan’da onbinlerce kişinin yardıma ihtiyacı var
Polonya Sınır Muhafızları: 468 yasa dışı sınır geçişi durduruldu
Polonya Sınır Muhafızları: 468 yasa dışı sınır geçişi durduruldu
DSÖ: Avrupa’da Covid-19’dan can kayıpları bir haftada yüzde 10 arttı
DSÖ: Avrupa’da Covid-19’dan can kayıpları bir haftada yüzde 10 arttı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma