Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz
İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak...
Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat
Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat
Uzmanından kurban eti uyarısı
Son Dakika
Uzmanından kurban eti uyarısı
Binali Yıldırım'dan Ayasofya açıklaması
Son Dakika
Binali Yıldırım'dan Ayasofya açıklaması
Akpolat: Komşularımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz
Son Dakika
Akpolat: Komşularımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kılınacak Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında geniş yer buldu.

24 Temmuz 2020 Cuma 13:27
0 Okunma
Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında

İSTANBUL - Caminin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için uzun süredir devam eden hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar Türkiye’nin dört bir yanından Cuma namazını kılmak için Ayasofya’ya geldi. Camide kılınacak Cuma namazı, dünya basınında da geniş yer buldu.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

ABD’nin en büyük ve en eski gazetesi olarak bilinen Washington Post Ayasofya’da kılınacak Cuma namazını, “Türkiye’de müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da ilk Cuma namazı” başlıklı haberi ile duyurdu.

Yunanistan medyasından Ekathimerini gazetesi, “Binlerce kişi Ayasofya’da Cuma namazı için toplandı” ifadelerini kullandı.

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, “Müslümanlar, Ayasofya’da 86 yılın ardından ilk kez dualar okuyor” başlığını kullandı.

Alman medyasından Deutsche Welle’nin, “Ayasofya’da Cuma namazı” başlıklı haberinde, “Ayasofya, 1500 yıldır İstanbul’un kalbinde bulunuyor” ifadeleri kullanıldı. Çin'in 24 saat İngilizce yayın yapan haber kanalı CGTN Ayasofya’daki Cuma namazına ilişkin görüntüleri, “İkonik Ayasofya’da ilk Cuma namazı” başlığı ile canlı yayınlıyor.

İngiliz medyasından BBC News, “Eski İstanbul müzesi, Müslümanları ağırlıyor” ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cuma Namazı Dünya BasınındaAyasofyada 86 Yıl Sonra Ilk Cuma NamazıDünya BasınıAyasofyai Kebir Camii Şerifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü
ABD’de Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü
Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması
Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması
ABD'den Çin'e 72 saat süre
ABD'den Çin'e 72 saat süre
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Alaska'da 7.8 büyüklüğünde deprem
Alaska'da 7.8 büyüklüğünde deprem
İran'da koronavirüsten can kaybında yeni rekor
İran'da koronavirüsten can kaybında yeni rekor
Fuat Oktay: Kıbrıs Türkü, büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır
Fuat Oktay: Kıbrıs Türkü, büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır
ABD’de Azerbaycanlılar, Ermenilerin protestosunu bastırdı
ABD’de Azerbaycanlılar, Ermenilerin protestosunu bastırdı
Kazakistan, DSÖ ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır
Kazakistan, DSÖ ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı